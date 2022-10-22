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21 октября 22, 21:47
Управляющий выгнал двух украинок из ресторана в Париже.ВИДЕО
Париж
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Во Франции управляющий одним из парижских ресторанов выгнал украинок из заведения со словами "Вива Путин".
Видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.

Поклонник российского диктатора Владимир Путина выпроводил двух женщин за дверь, подчеркнул, что он француз, несколько раз повторил "Вива Путин" и поаплодировал сам себе.

Инцидент уже "оценили" в Google-отзывах. Рейтинг заведения сейчас составляет 2,7, у ресторана уже более 78 000 отзывов, многие из которых были написаны сегодня вечером.


ДОПОЛНЕНО. Мужчина уже извинился перед украинцами.
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