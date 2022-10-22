Управляющий выгнал двух украинок из ресторана в Париже.ВИДЕО

Видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.





В сообщении сказано, что инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.





Поклонник российского диктатора Владимир Путина выпроводил двух женщин за дверь, подчеркнул, что он француз, несколько раз повторил "Вива Путин" и поаплодировал сам себе.





Инцидент уже "оценили" в Google-отзывах. Рейтинг заведения сейчас составляет 2,7, у ресторана уже более 78 000 отзывов, многие из которых были написаны сегодня вечером.







