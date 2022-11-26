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25 ноября 22, 14:16
На кабинетах 44 депутатов Европарламента появились наклейки
Путин
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Наклейками с текстом "Своими голосами я поддерживаю террориста" отмечены кабинеты депутатов, не поддержавших признание России спонсором терроризма.

В Европарламенте на дверях кабинетов депутатов, не поддержавших признание России государством-спонсором терроризма, появились наклейки "Своими голосами я поддерживаю террориста". Об этом сообщил депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс.

"Дятлы есть и в Европарламенте. Таково сегодня утро для всех 44, кто голосовал против признания России террористическим государством", - написал депутат в соцсети и опубликовал фото.

Eiropas parlamentā arī ir mežabrāłi. Šāds šorīt visiem 44, kas balsoja pret Krievijas atzīšanu par teroristisku valsti #StandwithUkraine
Korrespondent
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