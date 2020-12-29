Откуда пришла традиция наряжать ёлку на Новый Год?

Согласно старинной легенде, ель стала символом Рождества по желанию небесных сил.





Когда в Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель, под пение ангелов на темном небе зажглась новая яркая звезда. Внемля божественному знамению, к пещере поспешили не только люди, но и животные и растения. Каждый старался показать новорожденному свою искреннюю радость и принести какой-нибудь подарок. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья.





На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. Она пришла самой последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили ее, почему она не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить Божественному Младенцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками.





Тогда растения поделились с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, поблагодарила всех, и тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла Вифлеемская звезда…







В древние времена люди обожествляли природу и верили в существование духов, живущих, преимущественно, в лесах на хвойных деревьях. Считалось, что именно сверхъестественные лесные существа вызывают лютые морозы, насылают метели и запутывают охотников, а особенно смело духи ведут себя длинными декабрьскими ночами.





И поэтому, чтобы уберечь себя и свое имущество от проделок лесных существ, люди старались всячески задобрить их: украшали ели различными плодами и угощениями, произносили специальные заговоры и совершали таинственные обряды. К тому же, вечнозеленая елка издревле символизировала саму жизнь. Европейцы убеждены, что распространить обычай наряжать елку помог и глава немецкой Реформации Мартин Лютер.

Однажды, в канун Рождества, морозной звездной ночью, он возвращался домой через лес и, решив сделать семье сюрприз, принес елку. Ее украсили свечками и бантиками. После этого случая многие стали брать с него пример.

Первое письменное свидетельство об украшенных елках, датированное 1605 г., звучит так: «В Страсбурге на Рождество приносят в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи».





Вслед за Германией эту традицию переняли и другие страны Европы. В Англии например, первая ёлка появилась по приказу королевы Виктории в 18 веке и украшали её по всем каноническим правилам : верхушку должна была венчать «Вифлеемская звезда»,яблоки олицетворяли запретный плод, горящие свечи- суть жертвенности Христа, а всевозможные фигурные пряники и печенье должны были напоминать о хлебцах ,употребляемых при обряде причастия.













Таким образом, сначала ёлочные украшения были в основном съедобные, позже придумали более практичный и долговечный вариант ёлочных украшений, такие как позолоченный еловые шишки, пустые скорлупки от яиц, покрытые тонким слоем латуни, бумажные цветы, поделки из ваты и т.д.. Существует легенда, что одна добрая фея превратила паутину в сверкающие серебряные нити и подарила детям, так появилась мишура.













Украшение ёлки во все времена было связано с различными мифами, преданиями и легендами. Новогодними шарами ёлку начали украшать после неурожайного года, когда верующие обратились к стеклодувам с просьбой сделать стеклянные яблоки для праздника. С тех пор шары считаются классикой ёлочных украшений. Первые ёлочные шарики были изготовлены в Германии, примерно в 18 веке.





Изготавливались они из прозрачного или цветного стекла, покрытого изнутри тонким слоем свинца, а снаружи были разукрашены блестками. Вскоре, вредное для здоровья свинцовое покрытие заменил слой нитрата серебра, а следом за шарами стеклодувы стали делать стеклянные фигурки - птичек, кувшинчики, дудочки, виноградные гроздья в керамических формах, готовые изделия раскрашивали золотой и серебряной пылью.













Источник: klasnaocinka.com.ua

