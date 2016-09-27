18 доказательств того, что мир не так уж плох (ФОТО)

Не имеет значения, из какой вы страны, — даже самый маленький добрый поступок принесет больше любви и радости, чем все богатства мира.





Вспомним лучшие примеры проявления доброты по всему земному шару.





Австралия





Толпа помогла парню в коляске насладиться концертом в Мельбурне.









Во время большого пожара в австралийском штате Виктория спасатель заметил почти обезвоженную коалу. Он достал две личные бутылки воды, чтобы помочь нуждающемуся животному.





Норвегия





















Простые парни из Норвегии рисковали жизнью, чтобы спасти упавшего в воду ягненка. И ведь вытащили!





США









Эту пожилую леди зовут Лилиан Вебер, и она потрясающий человек. Каждый день она шьет платья для нуждающихся африканских девочек. Она сшила уже 840 платьев, делая по одному каждый день, и планирует сшить тысячное к своему столетнему юбилею.





Пожарный, рискуя всем, что у него есть, ворвался в горящий дом и спас кота, который был для этой женщины не просто питомцем, а членом семьи.









Мужчина купил в ресторане 8-килограммового лобстера и, вместо того чтобы съесть его, выпустил в океан. Чтобы вырасти до таких размеров, лобстеру необходимо прожить около 80 лет.





Полицейский подбадривает женщину, которая, похудев на 90 кг, приняла участие в забеге и прошла свои первые 10 км.









На фотографии врач, который вышел на улицу, после того как не смог спасти своего 19-летнего пациента. Снимок сделал его коллега и близкий друг. Оба работают в скорой помощи.





Китай





Китайский дворник купил 80-летней возлюбленной кольцо с бриллиантом. По словам дедушки, они прожили нелегкую жизнь, и он захотел порадовать свою верную спутницу жизни на старости лет.









Отец ежедневно носит в школу своего больного сына, который не может ходить. Чтобы дать ему образование, мальчика приходится носить в специальной корзине по 29 километров в день — это единственная школа, куда его согласились принять. Отец относит его на учебу, возвращается домой, а потом забирает мальчика из школы — он хочет дать ему такие же возможности, какие имеют другие дети.





Бангладеш

















Во время паводка в Бангладеш храбрый мальчик рискнул собственной жизнью, чтобы спасти олененка.





Новая Зеландия









На кассе одного из супермаркетов у пожилой женщины возникли проблемы с оплатой: терминал упорно не желал принимать ее карту. Клиентка заметно переживала, а растущая очередь начинала возмущаться. Тогда кассир Ребекка Маклеан достала свою карточку и рассчиталась за покупки женщины. Девушка никому не собиралась рассказывать о своем поступке, однако свидетелем этой сцены стал редактор местной газеты, и он написал статью о ее доброте.





Египет





















Христиане окружили кольцом мусульман, чтобы те могли молиться во время беспорядков в Египте. В ответ на это мусульмане стали защищать христиан в Египте во время рождественского богослужения.





Сирия









Водитель машины скорой помощи Алаа каждый день кормит кошек в районе Масакен-Ханано, который жители покинули из-за артиллерийского обстрела. Уже несколько месяцев он на свои сбережения покупает мясо, чтобы накормить полторы сотни оставленных хозяевами животных.





Тайвань









Слону, наступившему на фугас и потерявшему часть ноги, надевают новый протез.





Бразилия





Во время прогулки в Рио-де-Жанейро мужчина заметил плачущую девочку. Он подошел к ней, чтобы узнать, в чем же дело. Оказалось, что она из бедной семьи и ее ноги истерлись так сильно, что девочке уже больно даже ходить. Прохожий отдал ей свою обувь, не попросив ничего взамен.





Россия









Этот мотоциклист проезжал мимо, как вдруг увидел бабушку, которая не решалась перейти дорогу. Он специально остановился, взял ее под руку, и они вместе пошли на другую сторону.









В Омске работает уникальный водитель маршрутки Артем Белозеров: в его «газели» играет тихая классическая музыка, развешены мотивирующие цитаты, а сам общительный водитель не берет денег с тех пассажиров, которые добавляют его в друзья на сайте «ВКонтакте». В честь своего дня рождения он не требовал оплаты проезда ни с одного человека.





Источник: adme.ru