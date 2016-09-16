Почему россияне одобряют войны Путина?

"Между Россией и Украиной снова растет напряженность. После сомнительных заявлений о провокации Россия разместила 40 тыс. военнослужащих на украинской границе. Президент России Владимир Путин высказал предупреждение о полномасштабном вторжении", - пишут американские политологи Эрик Нисбет (Университет Огайо) и Элизабет Стойчефф (Университет Уэйна) в статье для The Washington Post.

"Эта воинственная внешняя политика России не нова", - говорится в статье.

"Что думают россияне об агрессивной внешней политике своего правительства? Может ли наше правительство что-нибудь сделать, чтобы повлиять на взгляды российской общественности?" - задаются вопросом авторы. Это является центральным пунктом их недавнего исследования, результаты которого опубликованы в "Международном журнале исследований общественного мнения" (International Journal of Public Opinion Research).

"Для многих россиян проправительственные или рьяные националистические настроения могут быть психологическими преградами, которые повышают убедительность российских СМИ и усиливают неприятие других точек зрения", - рассуждают Нисбет и Стойчефф. "В своем исследовании мы задаемся вопросом, изменится ли российское общественное мнение о внешней политике страны, если общественность ознакомится с независимой информацией о ее последствиях", - уточняют они.

"В нашем исследовании приняли участие 1349 российских интернет-пользователей в марте 2014 года - в разгар крымского конфликта. Участников случайным образом распределили на две группы", - пишут авторы.

"Перед одной группой ставился ряд вопросов, которые наводили респондентов на мысли о воинственных соображениях во внешней политике, обычно встречающихся в российских СМИ. Перед другой группой вопросы ставились так, что побуждали участников подумать об экономических, военных и дипломатических издержках, связанных с вмешательством в Крыму, - как обычно встречается в независимых западных СМИ", - говорится в статье.

Затем участникам задавали ряд одних и тех же вопросов об их поддержке вмешательства России в Крыму. "Кроме того, мы спросили участников, насколько они поддерживают правительство Путина и насколько для них важна национальная самоидентификация. Респонденты также сообщили нам о том, как часто они пользуются российскими и западными СМИ", - поясняют авторы.

Поддержка вмешательства России на Украине значительно сократилась среди тех участников эксперимента, которым предлагалось подумать об издержках, пишут исследователи.

Знакомство с западными СМИ снизило поддержку российской внешней политики, в то время как более частое использование российских СМИ повысило ее, резюмируют авторы.

Что это дает общественной дипломатии в деле противостояния российской дезинформации? Нисбет и Стойчефф рекомендуют США, ЕС и НАТО две "стратегии месседжей", которые могли бы скорректировать убеждения россиян".

"Один из подходов предполагает акцент на месседжах, целью которых будет утверждение российской национальной идентичности при одновременном информировании об издержках агрессивного вмешательства России в регионе", - говорится в статье.

"Вторая стратегия - противопоставление агрессивным российским сигналам новой информации, которая не связана непосредственно с национальной самоидентификацией или политическими взглядами. Исследования показывают, что люди более склонны менять свои убеждения, если они могут сделать это без отказа от основных ценностей", - указывают социологи. Это трудный путь, "учитывая, что внешняя политика России все больше и больше трактуется правительством и СМИ в этнонационалистическом плане", признают авторы.

Стратегия, которой следует избегать, - призывы к националистически настроенной российской аудитории подумать о преимуществах и издержках российской внешней политики. Как ни странно, исследования показывают, что такие рассуждения приводят к более мотивированной аргументации, и это может привести к "эффекту бумеранга," создав даже большую общественную поддержку агрессивным планам России, пишут политологи.

Авторы убеждены, что дипломаты и социологи "способны оказать влияние на российское общественное мнение и повысить его устойчивость к манипулированию со стороны правительства Путина".