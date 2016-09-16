Хакеры из РФ слили секретную мединформацию о звездах спорта

"Очередной мишенью российских хакеров (возможно, той же группировки, которая взломала серверы Национального комитета Демократической партии - D.N.C.) стали лучшие американские спортсмены", - утверждает The New York Times. Хакеры взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), поясняет журналистка Ребекка Р. Руиз. Они опубликовали документы, демонстрирующие, что гимнастка Симона Байлз и сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс получили так называемые "медицинские исключения" - разрешения на прием запрещенных препаратов.

"WADA во вторник подтвердило подлинность документов, а хакерскую атаку приписало Fancy Bear - российской группировке, занимающейся кибершпионажем. Эксперты-криминалисты связывают эту группировку со взломами компьютеров, направленными против государственных ведомств, НКО и корпораций. Считается, что эта группировка связана с ГРУ - российской военной разведкой, подозреваемой в причастности к недавнему хищению электронных писем и документов из D.N.C.", - говорится в статье.

"Эти преступные деяния подвергают большой опасности попытки глобального антидопингового сообщества восстановить доверие к России", - заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Между тем хакеры написали на своем сайте, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро США "вели хорошую, но нечестную игру". "В России опубликованные документы похвалили, сочтя, что они свидетельствуют о широком употреблении допинга среди американских спортсменов, а также двойных стандартах глобальных антидопинговых регуляторов", - пишет газета.

Пресс-секретарь президента Путина Песков заявил, что Кремль непричастен к хакерским атакам.

"На своем сайте хакеры утверждали, что являются одновременно членами глобального хакерского коллектива Anonymous и группировки Fancy Bear, которая обычно действует крайне скрытно и всячески старается замести свои следы. Прежде эти две группы не были союзниками", - пишет издание.

Антидопинговое агентство США (USADA) заявило, что упомянутые в документах американские спортсмены запрашивали надлежащие разрешения на прием запретных препаратов, а ни одна из положительных проб в этих случаях не равносильна нарушению.

Байлз во вторник признала, что ей прописали лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

"Документы, опубликованные хакерами, продемонстрировали, что на Олимпиаде в Рио у Байлз была положительная проба на используемое для лечения СДВГ запрещенное вещество, которое ей разрешили принимать", - пишет газета.

"Симона подала все надлежащие бумаги", - заявил президент Федерации гимнастики США Стив Пенни.

"Международная федерация тенниса во вторник подтвердила, что в последние годы тоже санкционировала медицинские исключения для Серены и Винус Уильямс, разрешающие им прием запрещенных веществ", - говорится в статье.

"Во всех этих ситуациях спортсмены все делали правильно, соблюдая глобальные правила получения разрешений на употребление необходимых им лекарств", - заявил Трэвис Т. Тайгарт, президент USADA.

WADA заявило, что хакеры проникли в его систему, рассылая авторизованным пользователям электронные письма с вредоносными ссылками или файлами. "По словам WADA, правоохранительные органы установили, что атаки исходили из России", - пишет газета.

Во вторник хакеры заявили, что в ближайшие дни планируют опубликовать медицинские данные других спортсменов из разных стран мира.