Клинтон возмущена фашистским мемом Трампа с лягушкой

Накануне экс-госсекретарь назвал сторонников республиканца расистами, гомофобами, исламофобами и сексистами.
Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший опубликовал фотоколлаж с использованием вирусного мема с лягушкой Пепе, который в сети ассоциируют с пропагандой фашизма, что вызвло критику со стороны другого кандидата Хиллари Клинтон, пишет Lenta.Ru.
Трамп-младший выложил в Instagram фотографию себя, своего отца и других людей, связанных с компанией Трампа.
"Шутки в сторону, я имею честь совместно с мужчинами и женщинами нашей великой нации поддержать @realdonaldtrump и верить, что он сможет исправить созданный политиками бардак в Вашингтоне", - подписал сын Трампа.
В штабе Клинтон, которая недавно заявила, что половина сторонников Трампа - "это жалкие расисты, гомофобы, исламофобы и сексисты", заявили, что это ужасно.
Ранее Трамп пообещал депортировать два миллиона человек в случае победы на выборах президента США.
Лягушка Пепе - герой серии комиксов "Пацанский клуб" Мэта Фари. Мем с Пепе, согласно легенде, придумали на 4chan, перевернув гримасу довольного лица.
Благодаря безымянной геймерской группировке, сопровождавшей расистские шутки картинкой с Пепе, лягушка стала ассоциироваться с движением за превосходство белой расы.