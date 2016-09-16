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14 сентября 16, 16:01
Клинтон возмущена фашистским мемом Трампа с лягушкой
Трамп
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Накануне экс-госсекретарь назвал сторонников республиканца расистами, гомофобами, исламофобами и сексистами.
Накануне экс-госсекретарь назвал сторонников республиканца расистами, гомофобами, исламофобами и сексистами.

Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший опубликовал фотоколлаж с использованием вирусного мема с лягушкой Пепе, который в сети ассоциируют с пропагандой фашизма, что вызвло критику со стороны другого кандидата Хиллари Клинтон, пишет Lenta.Ru.

Трамп-младший выложил в Instagram фотографию себя, своего отца и других людей, связанных с компанией Трампа.

"Шутки в сторону, я имею честь совместно с мужчинами и женщинами нашей великой нации поддержать @realdonaldtrump и верить, что он сможет исправить созданный политиками бардак в Вашингтоне", - подписал сын Трампа.

В штабе Клинтон, которая недавно заявила, что половина сторонников Трампа - "это жалкие расисты, гомофобы, исламофобы и сексисты", заявили, что это ужасно.

Ранее Трамп пообещал депортировать два миллиона человек в случае победы на выборах президента США.
 
Лягушка Пепе - герой серии комиксов "Пацанский клуб" Мэта Фари. Мем с Пепе, согласно легенде, придумали на 4chan, перевернув гримасу довольного лица. 

Благодаря безымянной геймерской группировке, сопровождавшей расистские шутки картинкой с Пепе, лягушка стала ассоциироваться с движением за превосходство белой расы.
Korrespondent
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