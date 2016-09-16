Юнкер: ЕС переживает экзистенциальный кризис

Европейский Союз переживает экзистенциальный кризис. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду, 14 сентября, выступая в Европейском парламенте с речью о положении ЕС.

Он подчеркнул, что все 28 стран-членов Евросоюза слишком часто говорят о своих собственных национальных интересах.

"Число областей, в которых мы работаем солидарно, слишком мало", - сказал Юнкер.





Он привел в пример референдум о выходе из ЕС, прошедший в Великобритании в июне.





По мнению главы Еврокомиссии, в настоящее время все 28 стран сильно расходятся во мнении, как необходимо преодолевать экономический застой, кризис с беженцами и угрозу терроризма.





Однако выход Великобритании из состава Евросоюза он не считает началом распада организации.





Хотя ЕС сожалеет о решении Великобритании, "тем не менее это не угрожает дальнейшему существованию Евросоюза".

Тема выхода из кризиса будет обсуждаться в пятницу во время встречи 27 стран ЕС в Братиславе, но уже без участия Великобритании.





Касаясь вопроса преодоления застоя в экономике, Юнкер заявил о намерении расширить миллиардный инвестиционный план для Европы.





Он выступает за продление работы Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) и предлагает увеличить программу инвестиций в экономику ЕС с 315 миллиардов до 630 миллиардов евро к 2020 году.



