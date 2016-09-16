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14 сентября 16, 23:36
Москва обещает прекращение огня с 15 сентября, - Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
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По словам министра иностранных дел Германии, Москва пообещала прекращение огня на неделю
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что Москва обещает прекращение огня в Донбассе на неделю с 15 сентября. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы приехали на эту встречу (в Украину - ред.) с обещанием из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу прекращение огня на неделю", - сказал он.

Штайнмайер также сообщил, что президент Петр Порошенко в ходе встречи с послами заверил, что Украина продолжит поддерживать режим прекращения огня.

Штайнмайер подчеркнул, что если обе стороны будут придерживаться своих обещаний, можно будет рассчитывать на прекращение огня на более длительный срок, чем следующая неделя.

Сегодня разведка Министерства обороны заявила о приказе Генерального штаба Вооруженных сил России о полном прекращении огня на Донбассе с 15 сентября.

Источник: liga
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