ЦРУ усилило слежку за Россией

Американская разведка увеличила масштабы слежки за Россией до максимума со времен холодной войны.

Об этом сообщили источники в правительстве США, передает The Washington Post. Речь якобы идет, в частности, о работе сотрудников ЦРУ под прикрытием, кибершпионаже и спутниковой слежке.

По информации газеты, спецслужбы, в последние годы сконцентрировавшиеся на борьбе с терроризмом и работе в зоне ведения США боевых действий, снова перевели часть ресурсов на российское направление. Как сообщает издание, необходимость в увеличении слежки обусловлена внешнеполитическими действиями Роcсии в последние два года, направленными на утверждение своей роли в мире, в том числе аннексией Крыма, вступлением в войну в Сирии, а также предполагаемой организацией кибератак.

При этом собеседники издания отмечают, что сейчас масштабы шпионажа несравнимо меньше, чем во времена холодной войны. Если на слежку за СССР выделялось до 40% всех ресурсов, то сейчас это около 10%, но за последние два года доля выросла. Также отмечается, что, несмотря на разницу в бюджете, РФ выделяет на разведку против США больше человеческих ресурсов. Количество сотрудников российских спецслужб в США оценивается в "150 человек или больше", тогда как американских в РФ — в несколько десятков.

Напомним, директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки Джеймс Клэппер обвинил российскую Федерацию в систематических хакерских атаках не только на государственные системы, но и частные.