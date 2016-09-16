ИГИЛ ведет вербовку потенциальных террористов в Интернете

Террористическая организация "Исламское государство"(запрещена в РФ. - Прим. ред.) ведет в интернете систематическую вербовку потенциальных террористов для своих терактов, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные немецких следователей.

Так, сотрудники специально созданной для борьбы с этим явлением комиссии под названием "Июль" в баварском Земельном управлении уголовной полиции (LKA) считают, что исламисты целенаправленно ищут лиц, которые могут "клюнуть" на их идеи. Затем с ними связываются инструктора ИГИЛ, а позже дают рекомендации по выбору целей для терактов и мотивируют на убийства людей, пишут журналисты Ханс Ляйендекер и Георг Масколо.

Комиссия начала работать после терактов в городах Вюрцбург и Ансбах, совершенных в июле нынешнего года. Тогда следствию удалось выяснить, что исполнители терактов плотно контактировали с членами ИГИЛ, которые пытались управлять ими через мессенджеры. В частности, и ансбахский, и вюрцбургский террористы получали указания через чат, установленный на их мобильные телефоны, говорится в статье.

"Тип "управляемого террориста-исполнителя" входит категорию террористов, которые мы должны контролировать", - заявил в среду глава МВД Баварии Йоахим Херманн. По его словам, властям "крайне важно выяснить засекреченные пути коммуникации таких людей еще до исполнения терактов".