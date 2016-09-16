США испытали истребитель-бомбардировщик F-35

Новый самолет показал, что, действуя координированно с другим системами вооружений, в состоянии без единого выстрела нейтрализовать широкий комплекс средств блокирования доступа в потенциальные районы военных действий. В том числе воздушно-космические, которые Россия развертывает в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а КНР - в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где они угрожают американским авианосным соединениям.

Речь идет, в частности, о противодействии российской ЗРК большой и средней дальности С-400 "Триумф".

В ходе испытания F-35 засек аэродинамическую цель за горизонтом, доложил об этом на наземную РЛС, откуда сигнал был передан кораблю-ракетоносцу, который и уничтожил цель с помощью стандартизированной ракеты SM-6.

"Проведенное испытание должно ослабить часто высказываемое беспокойство по поводу малой грузоподъемности F-35; в связке с другими системами он способен нанести тяжелый урон противнику", - заявляют американские военные. По их словам, F-35 ощутимо увеличивает дистанцию эффективного обнаружения, распознавания и поражения воздушных и надводных целей ракетными комплексами, находящимися на вооружении военно-морского флота.

Напомним, ранее США приостановили полеты в акватории Черного моря.