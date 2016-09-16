Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Мир
15 сентября 16, 10:58
США испытали истребитель-бомбардировщик F-35
истребитель-бомбардировщик F-35
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военный самолет будет иметь несколько модификаций.
Военный самолет будет иметь несколько модификаций. Летное испытание многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35 класса "невидимка" прошло на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико. Сообщает об этом компания-производитель Lockheed Martin.

Новый самолет показал, что, действуя координированно с другим системами вооружений, в состоянии без единого выстрела нейтрализовать широкий комплекс средств блокирования доступа в потенциальные районы военных действий. В том числе воздушно-космические, которые Россия развертывает в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а КНР - в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где они угрожают американским авианосным соединениям.
 
Речь идет, в частности, о противодействии российской ЗРК большой и средней дальности С-400 "Триумф".
 
В ходе испытания F-35 засек аэродинамическую цель за горизонтом, доложил об этом на наземную РЛС, откуда сигнал был передан кораблю-ракетоносцу, который и уничтожил цель с помощью стандартизированной ракеты SM-6.
 
"Проведенное испытание должно ослабить часто высказываемое беспокойство по поводу малой грузоподъемности F-35; в связке с другими системами он способен нанести тяжелый урон противнику", - заявляют американские военные. По их словам, F-35 ощутимо увеличивает дистанцию эффективного обнаружения, распознавания и поражения воздушных и надводных целей ракетными комплексами, находящимися на вооружении военно-морского флота.
 
Напомним, ранее США приостановили полеты в акватории Черного моря.
Korrespondent
Ещё по теме:
Новейший истребитель США F-35 достиг боевой готовности
США размещает в Японии десятки истребителей F-35
Клинтон возмущена фашистским мемом Трампа с лягушкой
ЦРУ усилило слежку за Россией
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВС США неготовы противостоять Китаю и России
noimageПольша о фальсификации материалов по гибели Качиньского
noimageХиллари Клинтон благодарна своей болезни за передышку
noimageШтайнмайер: До наступления мира в Украине еще очень далеко
noimageФото: Протесты в Париже:15 человек ранены, десятки задержаны
Лента новостей
Загрузка...