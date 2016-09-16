Врач заявил, что Хиллари Клинтон здорова и готова к работе

Хиллари Клинтон, у которой на прошлой неделе была диагностирована пневмония, "здорова и готова к работе" в должности американского президента. Об этом говорится в письме лечащего врача кандидата в президенты от Демократической партии.

В заявлении, которое распространил штаб Клинтон, говорится, что состояние политика "продолжает улучшаться". По итогам полного медицинского обследования ее физическое состояние признано "нормальным", а психологическое - "прекрасным".





Как говорится в письме лечащего врача Хиллари Клинтон, в минувшую пятницу ей было проведено сканирование грудной клетки, которое показало, что у кандидата в президенты "неинфекционная бактериальная пневмония в легкой форме".





Клинтон прописали 10-дневный курс леваквина (левофлоксацина). Лечащий врач Клинтон Лиса Бардак отмечает, что ее пациентка "хорошо восстанавливается благодаря отдыху и лечению антибиотиками".





Также в медицинском пресс-релизе сообщается, что у пациентки сделаны все необходимые прививки, включая две, предотвращающие пневмонию. Правда, в документе не уточняется, когда именно Клинтон была проведена вакцинация против этой болезни.





Результаты маммографии и ультразвуковой диагностики груди также в норме, сообщается в документе. В норме у 68-летней женщины и кровяное давление, и холестерин.





Также в документе сообщается, что Клинтон принимает лекарства для нормализации щитовидной железы и антиаллергические препараты, а также препарат для профилактики и лечения тромбоза и тромбоэмболии сосудов, прописанные ей после того, как в 2012 году у нее нашли тромб, как осложнение после сотрясения мозга. Тогда сообщалось, что тромб образовался в пространстве между мозгом и черепом за правым ухом. Клинтон тогда провела несколько дней в больнице и еще месяц дома.





На фоне появившихся опасений о состоянии здоровья участников президентской гонки поспешил поделиться результатами своего медицинского обследования и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп. Миллиардер сделал это в эфире популярной телепередачи "Шоу доктора Оза".



