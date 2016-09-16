Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Мир
15 сентября 16, 12:18
Врач заявил, что Хиллари Клинтон здорова и готова к работе
Хиллари Клинтон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Клинтон прописали 10-дневный курс леваквина.
Клинтон прописали 10-дневный курс леваквина.

Хиллари Клинтон, у которой на прошлой неделе была диагностирована пневмония, "здорова и готова к работе" в должности американского президента. Об этом говорится в письме лечащего врача кандидата в президенты от Демократической партии.

В заявлении, которое распространил штаб Клинтон, говорится, что состояние политика "продолжает улучшаться". По итогам полного медицинского обследования ее физическое состояние признано "нормальным", а психологическое - "прекрасным".

Как говорится в письме лечащего врача Хиллари Клинтон, в минувшую пятницу ей было проведено сканирование грудной клетки, которое показало, что у кандидата в президенты "неинфекционная бактериальная пневмония в легкой форме".

Клинтон прописали 10-дневный курс леваквина (левофлоксацина). Лечащий врач Клинтон Лиса Бардак отмечает, что ее пациентка "хорошо восстанавливается благодаря отдыху и лечению антибиотиками".

Также в медицинском пресс-релизе сообщается, что у пациентки сделаны все необходимые прививки, включая две, предотвращающие пневмонию. Правда, в документе не уточняется, когда именно Клинтон была проведена вакцинация против этой болезни.

Результаты маммографии и ультразвуковой диагностики груди также в норме, сообщается в документе. В норме у 68-летней женщины и кровяное давление, и холестерин.

Также в документе сообщается, что Клинтон принимает лекарства для нормализации щитовидной железы и антиаллергические препараты, а также препарат для профилактики и лечения тромбоза и тромбоэмболии сосудов, прописанные ей после того, как в 2012 году у нее нашли тромб, как осложнение после сотрясения мозга. Тогда сообщалось, что тромб образовался в пространстве между мозгом и черепом за правым ухом. Клинтон тогда провела несколько дней в больнице и еще месяц дома.

На фоне появившихся опасений о состоянии здоровья участников президентской гонки поспешил поделиться результатами своего медицинского обследования и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп. Миллиардер сделал это в эфире популярной телепередачи "Шоу доктора Оза".
Korrespondent
Ещё по теме:
Василишин каждый день получал 100 тысяч гривен за операции
Украина требует освободить Умерова
Для первоклассников отменили оценки и домашние задания
Клинтон прокоментировала слухи о проблемах со здоровьем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВС США неготовы противостоять Китаю и России
noimageПольша о фальсификации материалов по гибели Качиньского
noimageХиллари Клинтон благодарна своей болезни за передышку
noimageШтайнмайер: До наступления мира в Украине еще очень далеко
noimageФото: Протесты в Париже:15 человек ранены, десятки задержаны
Лента новостей
Загрузка...