Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Мир
15 сентября 16, 12:22
США выделят Израилю рекордную сумму военной помощи
Израиль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Однако теперь Израиль обязуется тратить эти средства на американские вооружения.
Однако теперь Израиль обязуется тратить эти средства на американские вооружения.

США и Израиль подписали многомиллиардное соглашение о предоставлении американской военной помощи израильской стороне.

Детали договора не разглашаются, однако в Госдепартаменте США сообщили, что это крупнейшая по объему программа военной помощи другому государству в истории Соединенных Штатов. В прессе фигурирует сумма в 38 млрд долларов (около 34 млрд евро) в течение десяти лет.

Новый договор вступит в силу с 2019 года и придет на смену предыдущему аналогичному соглашению, объем которого составлял 30 млрд долларов.

Фактические выплаты за последние десять лет часто превышали обговоренные 3 млрд долларов в год за счет дополнительных субсидий, выделяемых Конгрессом США, отмечает агентство dpa.

Новый договор не предусматривает возможности получения Израилем дополнительных средств военной помощи от Вашингтона помимо ежегодных 3,8 млрд долларов.

Кроме того, новый пакет подразумевает поэтапный отказ от специального соглашения, которое позволяло Израилю тратить часть полученных от США средств на собственную оборонную промышленность, а не на американское вооружение.
Korrespondent
Ещё по теме:
США и РФ поставили ситуацию в Сирии на паузу
Игра Путина на Ближнем Востоке и Крыму пустит РФ по миру
Египет отказался от украинской пшеницы. Какие последствия?
Россия ввязалась в драку Израиля с Палестиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВС США неготовы противостоять Китаю и России
noimageПольша о фальсификации материалов по гибели Качиньского
noimageХиллари Клинтон благодарна своей болезни за передышку
noimageШтайнмайер: До наступления мира в Украине еще очень далеко
noimageФото: Протесты в Париже:15 человек ранены, десятки задержаны
Лента новостей
Загрузка...