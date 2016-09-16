США выделят Израилю рекордную сумму военной помощи

США и Израиль подписали многомиллиардное соглашение о предоставлении американской военной помощи израильской стороне.

Детали договора не разглашаются, однако в Госдепартаменте США сообщили, что это крупнейшая по объему программа военной помощи другому государству в истории Соединенных Штатов. В прессе фигурирует сумма в 38 млрд долларов (около 34 млрд евро) в течение десяти лет.

Новый договор вступит в силу с 2019 года и придет на смену предыдущему аналогичному соглашению, объем которого составлял 30 млрд долларов.

Фактические выплаты за последние десять лет часто превышали обговоренные 3 млрд долларов в год за счет дополнительных субсидий, выделяемых Конгрессом США, отмечает агентство dpa.

Новый договор не предусматривает возможности получения Израилем дополнительных средств военной помощи от Вашингтона помимо ежегодных 3,8 млрд долларов.

Кроме того, новый пакет подразумевает поэтапный отказ от специального соглашения, которое позволяло Израилю тратить часть полученных от США средств на собственную оборонную промышленность, а не на американское вооружение.