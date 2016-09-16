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15 сентября 16, 15:34
Трамп примерил образ Супермена на Таймс-сквер (ВИДЕО)
Трамп
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Супер-Трампа показали на рекламном экране в центре Нью-Йорка.
Супер-Трампа показали на рекламном экране в центре Нью-Йорка.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в образе Супермена появился в рекламном ролике, который транслируют на одном из экранов в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, передает Lenta.Ru.

Вместо буквы "S" (Superman) на костюме нарисована "Т" (Trump). В анимационном видео также появляется слоган предвыборной кампании миллиардера "Сделаем Америку снова великой" (Make America great again).

Как отмечает здание, высота рекламного экрана - 16,7 метра, а стоимость размещения ролика, который будут показывать на Таймс-сквер до 16 сентября, составила 25 тысяч долларов.

В мае на Таймс-сквер на одном из рекламных экранов появился президент России Владимир Путин, подмигнул и исчез.

Ранее Трамп прервал выступление ради спасения женщины. Он спустился в толпу и не возвращался сцену, пока пострадавшая не получила медицинскую помощь.
Этот инцидент произошел через пару дней после обморока Клинтон на траурной церемонии в Нью-Йорке.
Korrespondent
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