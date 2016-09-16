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16 сентября 16, 09:45
Меркель: Выживание ЕС становится вопросом "войны и мира"
Меркель
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Сейчас Европа не совсем в хорошем состоянии.

Выживание Европейского союза становится вопросом о "войне и мире". Такое мнение высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом она пообещала, что сделает все возможное, чтобы не допустить реализации заявлений политиков популистов о будущем Евросоюза. Она предупредила об угрозе "национализма, эгоизма и тенденций к радикализации, которые препятствуют или даже торпедируют европейское единство".

Меркель также заверил, что делает все возможное, чтобы возродить то, для чего общество когда-то объединилось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ангела Меркель заявила, что Германия продвинулась гораздо дальше в преодолении кризиса беженцев, чем это было еще год назад.
URA-Inform
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