Меркель: Выживание ЕС становится вопросом "войны и мира"

Выживание Европейского союза становится вопросом о "войне и мире". Такое мнение высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом она пообещала, что сделает все возможное, чтобы не допустить реализации заявлений политиков популистов о будущем Евросоюза. Она предупредила об угрозе "национализма, эгоизма и тенденций к радикализации, которые препятствуют или даже торпедируют европейское единство".

Меркель также заверил, что делает все возможное, чтобы возродить то, для чего общество когда-то объединилось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ангела Меркель заявила, что Германия продвинулась гораздо дальше в преодолении кризиса беженцев, чем это было еще год назад.