Накануне выборов Клинтон и Трамп сравнялись по популярности

За кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон готовы проголосовать на 1% больше избирателей, чем за ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.





Так, согласно опросу, за Клинтон готовы проголосовать 41% американцев, тогда как за Дональда Трампа хотят отдать свои голоса 40% опрошенных.​





Напомним, ранее сообщалось, что согласно недавнему опросу, проведенному CNN, Трамп опережал Клинтон на 2%: за Трампа готовы были отдать свои голоса 45% американцев, тогда как за Клинтон — 43%.