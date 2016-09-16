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16 сентября 16, 11:48
Накануне выборов Клинтон и Трамп сравнялись по популярности
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41% американцев поддерживает Клинтон, за Трампа готовы проголосовать 40% респондентов
За кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон готовы проголосовать на 1% больше избирателей, чем за ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Так, согласно опросу, за Клинтон готовы проголосовать 41% американцев, тогда как за Дональда Трампа хотят отдать свои голоса 40% опрошенных.​

Напомним, ранее сообщалось, что согласно недавнему опросу, проведенному CNN, Трамп опережал Клинтон на 2%: за Трампа готовы были отдать свои голоса 45% американцев, тогда как за Клинтон — 43%.

                                        


                                                                            
                                
                                                                                                                    
Delo

                                                                    
                                                                        

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