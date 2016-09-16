Не ведитесь на новый обаятельный имидж Сталина

"Пожалуй, самый смешной - и самый страшный - агитационный плакат на этой неделе распространила российская компартия, прошедшая ребрендинг, - изображение Сталина, который затягивается электронной сигаретой и призывает: "Обновляйтесь, товарищи", - пишет обозреватель The Times Бен Макинтайр, комментируя предвыборную агитацию КПРФ.

"Новые образы разработаны, дабы показать, что коммунизм по-прежнему важен, соблазнителен и крут, дабы привлечь в партию молодое поколение. Но в то же время это мрачное напоминание о "брендинге" и "маркетинге", путем которых формировалось общественное мнение при тоталитаризме", - говорится в статье.

"То, что кажется шутливой переделкой имиджа, в действительности - новейший этап реабилитации Сталина и ретуширования преступлений коммунистического режима. Их движущая сила - ностальгия россиян по образам и определенности советской эпохи. Теоретически компартия остается главной оппозицией к пропутинской "Единой России", но на деле никто так не обрадуется свежему доказательству "обеззараживания" Сталина, как сам Владимир Путин", - считает автор.

"Путин знает, что ностальгия по Сталину укрепляет его собственный статус спасителя России в XXI веке. Он говорит, что намерен "восстановить связь времен, непрерывность нашей истории" и наладить связь с колоссами российской истории, какими бы печально известными ни были их преступления, даже с царями", - говорится в статье.

"В современной России Сталин сделался не столько исторической, сколько знаковой фигурой, олицетворяющей былую мощь России и символизирующей ее возрождение при Путине", - полагает Макинтайр.

По мнению автора, вышеупомянутый плакат КПРФ - "идеальное отражение путинской России: ностальгия по романтизированному советскому прошлому, готовность игнорировать преступления тех времен, ненасытная жажда материальных ценностей - все это упаковано в элегантные образы современной рекламы, уходящие корнями в иконографию тоталитаризма".