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16 сентября 16, 14:06
Фото: Протесты в Париже:15 человек ранены, десятки задержаны
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Во Франции в четверг, 15 сентября, по всей стране прошли акции протеста.

На улицы многих городов люди в очередной раз вышли протестуя против трудовой реформы. В акции протеста приняли участие около 13 тысяч человек. Как сообщают французские СМИ, большинство участников мирно прошли по улицам Парижа, скандируя лозунги, однако небольшие группы протестующих стали бросать "коктейли Молотова" и другие предметы в полицейских.

В результате полиция применила против протестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В свою очередь министр внутренних дел страны Бернар Казнев заявил, что 32 человека были задержаны.

Он также рассказал, что с начала протестов 620 полицейских и жандармов получили ранения. Насилие является неприемлемыми. В общем вчера 15 полицейских и жандармов получили ранения в Париже и в в провинции, два из которых средней тяжести, они госпитализированы, - заверил Казнев, добавив, что на сегодняшний день в Париже 1200 полицейских и жандармов были мобилизованы, и в результате демонстрация была разогнана после ожесточенных столкновений между силами правопорядка и митингующими.

В итоге четверо демонстрантов и восемь полицейских и жандармов получили ранения, в том числе в двое госпитализированы с ожогами от "коктейля Молотова".

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Напомним, как сообщал УРА-Информ, это уже 14-я акция протеста во Франции против трудовой реформы за последние полгода. Почти все предыдущие демонстрации также заканчивались насилием и беспорядками.
URA-Inform
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