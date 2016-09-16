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16 сентября 16, 14:17
Штайнмайер: До наступления мира в Украине еще очень далеко
Штайнмайер
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Несмотря на установившийся со вчерашнего дня режим прекращения огня, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины, до мира еще далеко, отметил Штайнмайер. "Прекращение боев необходимо нам для того, чтобы идти вперед в политическом плане".

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому Bild сказал: несмотря на установившийся со вчерашнего дня режим прекращения огня, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины, до мира еще далеко.

Мир - "это наша цель, но до сих пор мы ее не достигли, к сожалению", отметил Штайнмайер. "Прекращение боев необходимо нам для того, чтобы идти вперед в политическом плане. Тем не менее, до полной реализации минских договоренностей нам предстоит сделать еще много работы".

"Станет ли действенным это прекращение огня, будет зависеть исключительно от политической воли сторон - участниц конфликта. Наша задача заключается в выработке таких предложений, которые бы позволили перейти к долгосрочному режиму прекращения огня", - подчеркнул дипломат.

"Первичная цель - разделение боевых частей, вывод тяжелых вооружений, беспрепятственный мониторинг со стороны наблюдателей ОБСЕ. Это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд из-за полной потери доверия с обеих сторон. Но соглашения уже готовы к подписанию", - сказал Штайнмаер.

Он ожидает, что "все стороны конфликта соберутся на заседание контактной группы в начале следующей недели". "Президент Порошенко гарантировал согласие Украины. Из Москвы также приходят позитивные сигналы", - сказал Штайнмайер.

Для прекращения огня нужна воля со стороны Киева, сепаратистов, а также со стороны Москвы, добавил он.

Inopressa
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