Штайнмайер: До наступления мира в Украине еще очень далеко

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому Bild сказал: несмотря на установившийся со вчерашнего дня режим прекращения огня, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины, до мира еще далеко.

Мир - "это наша цель, но до сих пор мы ее не достигли, к сожалению", отметил Штайнмайер. "Прекращение боев необходимо нам для того, чтобы идти вперед в политическом плане. Тем не менее, до полной реализации минских договоренностей нам предстоит сделать еще много работы".

"Станет ли действенным это прекращение огня, будет зависеть исключительно от политической воли сторон - участниц конфликта. Наша задача заключается в выработке таких предложений, которые бы позволили перейти к долгосрочному режиму прекращения огня", - подчеркнул дипломат.

"Первичная цель - разделение боевых частей, вывод тяжелых вооружений, беспрепятственный мониторинг со стороны наблюдателей ОБСЕ. Это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд из-за полной потери доверия с обеих сторон. Но соглашения уже готовы к подписанию", - сказал Штайнмаер.

Он ожидает, что "все стороны конфликта соберутся на заседание контактной группы в начале следующей недели". "Президент Порошенко гарантировал согласие Украины. Из Москвы также приходят позитивные сигналы", - сказал Штайнмайер.

Для прекращения огня нужна воля со стороны Киева, сепаратистов, а также со стороны Москвы, добавил он.