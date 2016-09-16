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16 сентября 16, 14:51
Хиллари Клинтон благодарна своей болезни за передышку
Хиллари,Клинтон
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Кандидат в президенты от демократов впервые выступила после болезни.
Она также рассказала, "ради кого" идет в президенты.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала перерыв в предвыборной гонке из-за болезни подарком. Об этом она заявила во время своего первого после обморока выступления в городе Гринсборо в Северной Каролине, передает USA Today.

"Сидеть дома - это, пожалуй, последнее, чем бы я хотела заниматься всего за два месяца до выборов. Но, оказывается, эти несколько дней оказались для меня подарком", - рассказала Клинтон.

В ходе своего выступления она подчеркнула, что намерена идти в президенты "ради всех, кто не покладая рук работает, чтобы помочь своей семье", а также ради тех, кто, "получив тяжелый удар, сумел снова подняться на ноги".

Объясняя, почему она пришла на траурную церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября с пневмонией, она заявила, что должна была это сделать, поскольку в то время была сенатором и это ее священный долг.
Korrespondent
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