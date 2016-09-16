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16 сентября 16, 14:52
Польша о фальсификации материалов по гибели Качиньского
Смоленск
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Польская комиссия полгода расследует причины аварии.
Польская комиссия полгода расследует причины аварии.

Эксперты из подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили о фальсификации записей черных ящиков и сокрытии множества документов, имеющих отношение к делу, передает Радио Польша.

Команда, назначенная министром обороны Польши, изучает причины Смоленской катастрофы на протяжении полугода.

Сам министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что главная цель подкомиссии заключается в том, чтобы разобраться в причинах катастрофы: "Не стоит ожидать, что эта комиссия представит имена виновных. Ее задание заключается в другом – указать на те факторы и события, которые привели к трагедии".

Экспертам удалось выяснить, что записи черных ящиков были сфальсифицированы. С польских регистраторов был удален короткий отрезок, на место которого был вставлен отрезок с российского регистратора.

В изъятом отрезке содержалась информация о неполадках двигателя, генераторов и радиовысотомеров, которые произошли, когда президентский самолет пролетал на высоте 15 метров.

Напомним, самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и другими высокопоставленными гражданскими и военными чинами на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку под Смоленском.
Korrespondent
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