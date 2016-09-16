ВС США неготовы противостоять Китаю и России

Вооруженные силы США не готовы противостоять Россие и Китаю. Об этом заявили на слушаних Комитета сената по делам американских ВС, пишет National Interest.

На заседании главы штабов нескольких видов войск заявили о низкой боеготовности вооруженных сил США, отмечает издание.

Так, начальник сухопутных войск Марк Милли заявил, что у подведомственных ему структур недостаточно ресурсов и опыта, чтобы реализовывать стратегию безопасности, не подвергаясь слишком высокому риску.

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон на слушаниях в сенате заявил, что у флота такие же проблемы, как и у сухопутных войск.





"Если мы втянемся в один из таких конфликтов, мы выиграем, но у нас на это уйдет больше времени, чем нам бы хотелось, и стоить нам это будет гораздо дороже - в пересчете на доллары и военные потери", - рассказал Ричардсон.





Что касается морской пехоты, то начальствующий в этой структуре Дэвид Л.Голдфейн оценил боеготовность взвешенно, однако согласился со своими коллегами.





Он отметил, что американские военные столкнутся с серьезным риском, если будут готовиться к одной крупной региональной войне, при этом уже участвуя в другом конфликте и одновременно выполняя задачи по обеспечению ядерной безопасности страны и защиты ее территории.





Ранее СМИ писали о секретном докладе британских военных, в котором говорится, что армия Великобритании потерпит поражение на поле боя с российскими войсками, поскольку Россия обладает лучшим вооружением.





8 июля на саммите в Варшаве ЕС и НАТО подписали декларацию об активизации сотрудничества по обеспечению безопасности в Европе. Организации договорились бороться с "беспрецедентными вызовами, исходящими с юга и востока".





Отметим, что после аннексии Крыма отношения между Россией и Западом резко ухудшились. Западные страны считают Россию агрессивной, способной применить оружия в достижении своих целей.





После этого НАТО начало интенсивное продвижение на Восток. В Европе строятся системы ПРО, растет присутствие в Средиземном, Черном и Балтийском морях.





Россия активно развивает свое вооружение. Так, в 2018 году планируется принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 Сармат, которые западные СМИ прозвали оружием Судного дня.



