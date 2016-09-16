Франция передала и второй "российский" Мистраль Египту

Франция передала Египту второй десантный вертолетоносец типа Мистраль Анвар Садат, строившийся для России, сообщает Reuters.

Представитель компании DCNS, строившей обе вертолетоносца, рассказал агентству, что благодаря поддержке французского правительства удалось найти заказчика.

Первый Мистраль Гамаль Абдель Насер египетские военные получили в июне 2016 года.





Контракт на строительство двух кораблей типа Мистраль, которые должны были называться Владивосток и Севастополь, стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен в июне 2011 года.





Первый вертолетоносец Франция должна была передать России еще в ноябре 2014-го, срок сдачи второго истекал 1 ноября 2015 года.





В связи с кризисом в Укране Париж отказался передавать их России и 10 октября 2015 года Мистрали были проданы Египту.

Отметим, что комментируя продажу Мистралей Египту, в Кремле заявили, что эта сделка учитывает российские интересы.