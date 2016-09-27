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23 сентября 16, 18:08
Крушение судна с мигрантами: число жертв превысило 150 чел.
мигранты
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Военные сообщают, что спасли 163 человек.
Военные сообщают, что спасли 163 человек.

Число жертв крушения судна с нелегальными иммигрантами около берегов Египта составило 148 человек. Об этом сообщает египетское издание Ahram в пятницу, 23 сентября.

При этом местные власти не исключают, что в будущем эта цифра может увеличиться.

Военные сообщают, что спасли 163 человек, спасательная операция продолжается. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на борту судна находились около 450 человек. Между тем, как сообщают СМИ, это число могло достигать 600 человек.



Как сообщалось, трагедия произошла 21 сентября. На потерпевшем крушении судне находились иммигранты из нескольких африканских стран. Предположительно, они направлялись в Италию.
Korrespondent
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