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24 сентября 16, 09:39
Землетрясение в Румынии, толчки ощущались в Украине
Землетрясение
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В Киеве толчки длились 15-20 секунд, качало мебель и нервничали домашние животные
В Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 145 километрах северней Бухареста. Время 23:11:19.9 (UTC), по Киеву - 02:11. Об этом сообщает Европейский цент сейсмологических наблюдений.

Землетрясение ощущалось на территории Украины, в частности, в Киеве  толчки длились 15-20 секунд, качало мебель и нервничали домашние животные. 

Судя по сообщениям в соцсетях, подземные толчки ощутили также жители Киевской области, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Черновицкой.

Географический эпицентр находится в этих координатах 45.70 N; 26.55 E. 


 
22 сентября около 09:00 подземные толчки и гул ощутили жители Мариуполя, поселка Каменск, сел Никольское, Старый Крым.

Источник: liga
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