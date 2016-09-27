Землетрясение в Румынии, толчки ощущались в Украине

В Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 145 километрах северней Бухареста. Время 23:11:19.9 (UTC), по Киеву - 02:11. Об этом сообщает Европейский цент сейсмологических наблюдений.





Землетрясение ощущалось на территории Украины, в частности, в Киеве толчки длились 15-20 секунд, качало мебель и нервничали домашние животные.





Судя по сообщениям в соцсетях, подземные толчки ощутили также жители Киевской области, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Черновицкой.





Географический эпицентр находится в этих координатах 45.70 N; 26.55 E.









22 сентября около 09:00 подземные толчки и гул ощутили жители Мариуполя, поселка Каменск, сел Никольское, Старый Крым.



