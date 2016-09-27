Близится антинациональная революция

На протяжении нескольких последних столетий наш мир пережил целую серию интеллектуальных революций против различных форм угнетения. Эти революции происходят в менталитете людей и распространяются (со временем во всем мире) не с помощью войн, у которых обычно множество причин, а с помощью языка и технологий связи. В конечном итоге, идеи, которые движут этими революциями, становятся - в отличие от причин войны - неоспоримы.





Я полагаю, что следующая подобная революция, которая, видимо, произойдет в какой-то момент уже в XXI веке, будет направлена против экономических последствий существования национальных государств. Ее мишенью станет несправедливость, возникающая из того факта, что некоторые люди совершенно случайно рождаются в бедных странах, а другие - в богатых. По мере того, как все больше людей начинает работать на транснациональные фирмы, а также встречаться и узнавать все больше людей из других стран, мы острее начинаем чувствовать эту несправедливость.





И у этого явления есть прецеденты. В своей книге "1688 год: Первая современная революция" историк Стивен Пинкус убедительно доказывает, что так называемую "Славную революцию" лучше рассматривать не с точки зрения свержения католического короля английскими парламентариями, а как начало мировой революции с целью установления справедливости. Речь идет не о полях сражений, а о кофейнях с бесплатными газетами, которые как раз в тот период стали популярны; это было место комплексных процессов коммуникаций. И уже тогда "Славная революция" стала ярким символом начала всемирного признания легитимности групп, которые не разделяют принципы "идеологического единства", навязываемого сильным королем.





Памфлет "Здравый смысл" Томаса Пейна, ставший бестселлером в Тринадцати колониях сразу после публикации в январе 1776 года, был символом еще одной подобной революции. И она не была идентична революционной войне против Британии, начавшейся позднее в том же самом году и для которой имелось множество причин. Популярность "Здравого смысла" трудно измерить, поскольку книгу не только продавали, но и читали вслух в церквях и на собраниях. Идея, что наследственные монархи могут быть духовно в чем-либо выше всех остальных, была решительно отвергнута. И большая часть мира, включая Британию, сегодня согласна с этим.





"Угнетение процветает на расстоянии, когда нет реальных встреч и контактов с угнетаемыми"





То же самое можно сказать и о постепенной отмене рабства, которое удалось осуществить не благодаря войнам, а, главным образом, благодаря постепенному общественному осознанию факта жестокости и несправедливости рабства. Восстания 1848 года в Европе являлись в значительной степени протестом против действовавшего избирательного законодательства, которое предоставляло право голоса только меньшинству мужчин - собственникам недвижимости или аристократам. Вскоре право голоса получили и женщины. А в XX и XXI веках мы увидели, как гражданские права были предоставлены расовым и сексуальным меньшинствам.





Все эти предыдущие "революции справедливости" стали результатом совершенствования коммуникаций. Угнетение процветает на расстоянии, когда нет реальных встреч и контактов с угнетаемыми.





Следующая революция не позволит полностью устранить все последствия, вытекающие из факта рождения в том или ином месте, однако привилегии гражданства будут ограничены. Рост анти-иммигрантских настроений во всем мире сегодня, как кажется, указывает на движение в противоположном направлении, однако по мере дальнейшего развития коммуникаций ощущение несправедливости будет усиливаться. В конечном итоге, признание того, что это неправильно, приведет к большим переменам.





Пока что осознание этого факта сталкивается с сильной конкуренцией со стороны патриотических чувств, порождаемых социальным контрактом между гражданами, которые годами платят налоги или несут военную службу, чтобы создать или защитить то, что они считают эксклюзивно своим. Разрешение неограниченной иммиграции выглядит как нарушение этого контракта.





Однако наиболее важные шаги по устранению несправедливости, возникающей из-за места рождения человека, по всей видимости, будут касаться не иммиграции. Они будут направлены на расширение экономической свободы.





В 1948 году своей "теорией выравнивания цен на факторы производства" Пол Самуэльсон доходчиво показал, что в условиях неограниченной свободы торговли без транспортных издержек (и с некоторыми другими идеализированными допущениями) рыночные силы смогут выровнять цены на все факторы производства, в том числе уровень зарплат на любые стандартные виды труда во всем мире. В совершенном мире людям не надо переезжать из одной страны в другую, чтобы получать более высокую зарплату. В конечном итоге, им нужно только иметь возможность участвовать в производстве продукции, которая продается на международных рынках.





"Грядущая революция будет, скорее всего, вызвана ежедневным общением на экранах компьютеров с иностранцами: мы увидим в них интеллигентных, приличных людей, которые - не по собственному выбору - живут в нищете"





Поскольку технологии сокращают стоимость транспортировки и коммуникаций практически до незначимого уровня, перспективы достижения подобного выравнивания становятся все более реальными. Однако это будет возможно только при условии ликвидации старых барьеров и недопущения появления новых.





Новые соглашения о свободной торговле, которые сейчас обсуждаются (Транс-Тихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), натолкнулись на препятствия из-за попыток лоббистских групп использовать их в собственных целях. Однако, в конечном счете, нам нужны эти соглашения и, вероятно, мы их получим, причем в улучшенном виде.





Для достижения выравнивания цен на факторы производства необходимо обеспечить людей стабильной базой, позволяющей строить реальную, длительную карьеру, которая связана со страной, в которой они физически не живут. Кроме того, мы нуждаемся в защите тех, кто проигрывает от развития международной торговли в сохраняющихся национальных государствах. В США история программы "Помощи адаптации к последствиям международной торговли" (Trade Adjustment Assistance,TAA) началась еще в 1974 году. В 1995 году Канада экспериментировала с "Проектом дополнительных заработков" (Earnings Supplement Project). Запущенный в 2006 году Европейский фонд адаптации к глобализации имеет пока крохотный годовой бюджет в размере 150 млн евро ($168,6 млн). Президент США Барак Обама предлагает сейчас расширить программу TAA. Впрочем, пока что все это не выходит за рамки экспериментов или предложений.





В конце концов, грядущая революция будет, скорее всего, вызвана ежедневным общением на экранах компьютеров с иностранцами: мы увидим в них интеллигентных, приличных людей, которые - не по собственному выбору - живут в нищете. Это должно привести к появлению новых, более совершенных торговых соглашений, необходимым условием которых станет постепенное предоставление более значительных социальных гарантий защиты людей внутри страны на время перехода к более справедливой глобальной экономике.





Роберт Шиллер - лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор экономики в Йельском университете, соавтор книги "Фишинг для дураков: Экономика манипуляций и обмана" (совместно с Джорджем Акерлофом)





Copyright: Project Syndicate, 2016