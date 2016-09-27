Надежда Савченко в США: Порошенко недорабатывает с реформами

Президент Украины Петр Порошенко «недорабатывает» в области реформ.







Об этом народный депутат Надежда Савченко заявила в ходе своего визита в США. Такое заявление она сделала в аналитическом центре Atlantic Council, отвечая на вопрос является ли Петр Порошенко «другом реформ», передает «Голос Америки».





При этом Савченко отметила, что не чувствует себя комфортно, давая оценку работе главы государства, поскольку сама еще не сделала достаточно, говорится в сообщении.





В ходе визита в США, Савченко провела встречу с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Он назвал украинского депутата «иконой свободы и демократии».













Напомним, Байден призвал Порошенко активнее проводить реформы, иначе возможна отмена санкции против РФ.



