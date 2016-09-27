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25 сентября 16, 17:25
США и страны ЕС объявили России ультиматум
Сирия
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Стороны резко раскритиковали позицию России по Сирии.
Стороны резко раскритиковали позицию России по Сирии.

Главы МИД Франции, Италии, Германии, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоююза Федерика Могерини жестко раскритиковали позицию России. Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США.

"На России лежит бремя, чтобы доказать, что она хочет и может принять чрезвычайные меры, чтобы спасти дипломатические усилия по возобновлению режима прекращения боевых действий, предоставить доступ беспрепятственной гуманитарной помощи и создать условия, необходимые для возобновления переговоров под эгидой ООН о политическом переходе (в Сирии, – ред.)", – отмечается в документе.

Министры возмутились нападением на гуманитарный конвой под Алеппо правительственным войсками, использованием химического оружия. Кроме того наступление режима на востоке Алеппо при поддержке России "явно противоречит заявлениям РФ о том, что она поддерживает дипломатическое решение".

Страны "пятерки" и верховный представитель Евросоюза призвали Россию "принять чрезвычайные меры, чтобы восстановить доверие совместных усилий, в том числе путем прекращения неизбирательной бомбардировки сирийским режимом своего народа".

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность делу уничтожения ИГИЛ в Сирии и Ираке, и призываем Россию выполнять свое обещание и сосредоточиться на самом деле на этом сообществе", – говорится в документе.
"Терпение в отношении продолжающейся неспособности или нежелания России придерживаться своих обязательств не является неограниченным. Поэтому мы также призываем Совет безопасности ООН принять срочные дополнительные меры в ответ на жестокость в этом конфликте, и в частности, в контексте нападения на Алеппо", – отмечается в совместном заявлении.

Как сообщалось, сегодня в 18.00 по Киеву в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии.
Korrespondent
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