Трамп пригласит на дебаты экс-любовницу Билла Клинтона

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил пригласить на назначенные на понедельник, 26 сентября, дебаты со своей соперницей Хиллари Клинтон Дженнифер Флауэрс, которая имела любовную связь с бывшим президентом Биллом Клинтоном.

Отвечая на критику миллиардера Марка Кубана, который похвастался тем, что избирательный штаб Хиллари Клинтон пригласил его на дебаты, Трамп написал в Twitter, что готов пригласить Флауэрс и посадить ее в первом ряду. Кубан в прошлом вел телешоу, конкурировавшее с программой Трампа, но не достигшее ее успеха.





В Twitter в ответ на вопросы журналистов Флауэрс вскоре пообещала присутствовать на дебатах. Пока неясно, действительно ли Трамп приглашал ее, или же она интерпретировала его твит как приглашение.





Избирательные штабы кандидатов распределяют билеты на предвыборные дебаты по своему усмотрению и часто выбирают гостей таким образом, чтобы оказать политическое воздействие на оппонента.





Трамп сам не чужд супружеской неверности - вторая из трех его жен вначале была его любовницей, с которой он изменял первой жене.





"Хиллари Клинтон планирует использовать дебаты для обсуждения проблем, которые влияют на жизнь людей. Ничего удивительного, что Дональд Трамп избрал иной путь", - заявила Дженнифер Палмиери, директор по коммуникациям штаба Клинтон.



