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25 сентября 16, 18:55
Оппозиция Сирии отказалась от переговоров с РФ
Сирия
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Российскую авиацию обвиняют в десятках жертв среди мирных жителей в Алеппо.

Более 30 сирийских умеренных повстанческих группировок во главе со "Свободной сирийской армией" подписали заявление о том, что эскалация бомбардировок с участием российской авиации в Алеппо лишает смысла дальнейшие политические переговоры.

В заявлении сил, опубликованном в Аммане, говорится, что за последние дни в результате беспрецедентной кампании авианалетов погибли десятки мирных жителей.

В этих условиях группировки, пользующиеся поддержкой Турции, арабских государств Персидского залива и западных стран, считают процесс переговоров, которые ведутся под эгидой ООН с участием США и России, бессмысленным.
В заявлении также указывается, что повстанцы не могут согласиться на роль России в качестве спонсора переговоров, поскольку она является союзником режима Башара Асада, "совершающего преступления против собственного народа".

Оппозиция обвиняет сирийскую армию, опирающуюся на российскую поддержку, в применении напалма и химического оружия.

19 сентября Россия заявила, что армии Башара Асада соблюдать перемирие в Сирии бессмысленно, поскольку боевики продолжают обстрелы.

Позже в этот день Дамаск объявил о прекращении режима перемирия в Сирии. На следующий день Россия и Асад атаковали боевиков в Алеппо.
Korrespondent
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