Оппозиция Сирии отказалась от переговоров с РФ

Более 30 сирийских умеренных повстанческих группировок во главе со "Свободной сирийской армией" подписали заявление о том, что эскалация бомбардировок с участием российской авиации в Алеппо лишает смысла дальнейшие политические переговоры.

В заявлении сил, опубликованном в Аммане, говорится, что за последние дни в результате беспрецедентной кампании авианалетов погибли десятки мирных жителей.

В этих условиях группировки, пользующиеся поддержкой Турции, арабских государств Персидского залива и западных стран, считают процесс переговоров, которые ведутся под эгидой ООН с участием США и России, бессмысленным.

В заявлении также указывается, что повстанцы не могут согласиться на роль России в качестве спонсора переговоров, поскольку она является союзником режима Башара Асада, "совершающего преступления против собственного народа".





Оппозиция обвиняет сирийскую армию, опирающуюся на российскую поддержку, в применении напалма и химического оружия.





19 сентября Россия заявила, что армии Башара Асада соблюдать перемирие в Сирии бессмысленно, поскольку боевики продолжают обстрелы.





Позже в этот день Дамаск объявил о прекращении режима перемирия в Сирии. На следующий день Россия и Асад атаковали боевиков в Алеппо.



