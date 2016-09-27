США заявили о наступлении РФ и Сирии на Алеппо

Россия и власти Сирии проводят полномасштабную наступательную операцию на востоке Алеппо. Об этом заявила постпред США при ООН Саманта Пауэр на заседании Совбеза ООН, передает Интерфакс..

"Россия и Асад запустили более 150 бомб с воздуха за последние 72 часа. Погибли по меньшей мере 139 человек, сотни ранены", - заявила Пауэр.

Как отмечает ТАСС, спецпредставитель генсека ООН по Сирии Сфеффан де Мистура, в свою очередь, заявил, что в последние дни в результате обстрелов в Алеппо погибли 213 мирных жителей. Ответственность на какую-либо из сторон за это он не возлагал.

19 сентября Россия заявила, что армии Башара Асада соблюдать перемирие в Сирии бессмысленно, поскольку боевики продолжают обстрелы.





Позже в этот день Дамаск объявил о прекращении режима перемирия в Сирии. На следующий день Россия и Асад атаковали боевиков в Алеппо.



