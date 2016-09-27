Стрельба в Мальме: четыре человека ранены

Стреляли из окна автомобиля. В результате происшествия по меньшей мере четыре человека получили ранения.

При этом один из пострадавших предположительно ранен в голову. Как сообщает местное издание Aftonbladet, неизвестные стреляли на ходу из окна Audi рядом со стадионом, где вечером 25 сентября проходил футбольный матч.

По словам очевидцев, в машине было четверо и у одного из них в руках было автоматическое оружие. Он успел сделать около 20 выстрелов.

В то же время в полиции города пояснили, что подозреваемые скрылись на двух мопедах и сейчас объявлена спецоперация по их поимке. Очевидцы также утверждают, что через час после инцидента, в этом же районе города прогремел мощный взрыв, однако полиция эту информацию не подтвердила.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июля полиция и аварийно-спасательные службы города Мальме (Швеция) прибыли к дому на улице Треллеборг, 11А после сообщения о взрыве в этом районе.