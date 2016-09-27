Путинские зажигательные бомбы сжигают Алеппо до тла

"В субботу вечером Россию обвинили в применении оружия, способного генерировать огромный огненный шар на протяженных участках в Алеппо, - пишут журналисты The Sunday Times Луиза Каллахан и Тоби Харнден. - Растут опасения, что союзники Москвы пытаются уничтожить анклав оппозиции на руинах города".

"Пусковую систему "ТОС-1А" прозвали "Солнцепек". Она запускает залпом 24 ракеты, которые производят химические взрывы, призванные уничтожить весь кислород в зоне поражения", - говорится в статье.

В субботу вечером западные дипломаты сказали, что "в достаточной мере уверены" в том, что эта ракетная установка действовала в Алеппо. "После того как на прошлой неделе сорвалось прекращение огня на сирийской гражданской войне, по завершении атак стали бушевать пожары", - пишут авторы.

"Мы выясняем, применяла ли российская сторона вооружения, которых мы раньше не видели, типа "ТОС-1А". По сути, это огромный огнемет, - сказал неназванный западный дипломат. - Он лишь на одну ступень слабее ядерного оружия".

Прекращение огня сорвалось после атаки на гуманитарный конвой ООН. Несколькими днями ранее США признали, что при их авианалете погибли сирийские военные. "Вашингтон обвинил Москву в инциденте с конвоем, но Россия категорично оспорила обвинения", - напоминает издание.

"Теперь есть элемент ясности. Среди всех ударов, которые мы видели, удар по конвою ООН был самым четким на данный момент признаком причастности российской стороны", - сказал, со своей стороны, западный дипломат.

"На фото, опубликованных в начале месяца, запечатлен предполагаемый "ТОС-1А", обстреливающий предместья Алеппо", - утверждают корреспонденты.

Отставной американский артиллерист сказал в интервью изданию: "Если россияне применяют это оружие, это, возможно, является военным преступлением. "ТОС-1А" - разрушительное оружие, наносящее удары без разбора".

"Оно буквально высасывает из людей жизнь: у них перестают работать легкие. Его неуместно применять в городе и уж тем паче против гражданских лиц. Это обстоятельство подчеркивает, почему стремление к мирному соглашению с Путиным или Асадом - наивная блажь", - добавил американский источник.

В субботу отчаявшиеся жители районов Алеппо, подконтрольных повстанцам, заявили, что в последние несколько дней бои были самыми ожесточенными с начала войны.

Многочисленные источники также сказали, что в последние дни российские самолеты сбрасывали бомбы нового типа, еще более разрушительные, пишет газета.

"Они не только бьют по зданиям, но и полностью разрушают все под землей", - говорит Дейаа аль-Абсеи из гуманитарной организации в восточных районах Алеппо.

Авторы поясняют: "Считается, что это бомбы "ФАБ-500" российского производства".