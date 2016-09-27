Неприязнь между Россией и Западом стала пугающе открытой

Журналисты вспомнили о полнейшем разрыве отношений между РФ и западными государствами, который произошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Тогда Англия, США и Франция не постеснялись осудить Россию за ее политику, выставив изгоем.

"Такой открытой неприязни между Россией и Западом не было с 1960 года, когда Никита Хрущев стучал своим башмаком на Генассамблее ООН", – гласит публикация.

В свою очередь, глава Америки Барак Обама должен приложить все усилия, чтобы наладить поставки гумконвоя в Сирию, ведь от политических перипетий страдают ни в чем не повинные жители Алеппо, подвергшиеся бомбардировке.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно воздушному обстрелу подверглась колонна грузовиков, которая доставляла помощь от Красного Полумесяца и ООН на территорию Сирии. Эксперты уверены, что это дело рук российской авиации.