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26 сентября 16, 11:31
Неприязнь между Россией и Западом стала пугающе открытой
кремль
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Авторитетное издание Daily Telegraph написало в своей статье о том, что Владимиру Путину нельзя ни верить, ни доверять.

Журналисты вспомнили о полнейшем разрыве отношений между РФ и западными государствами, который произошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Тогда Англия, США и Франция не постеснялись осудить Россию за ее политику, выставив изгоем.

"Такой открытой  неприязни между Россией и Западом не было с 1960 года, когда Никита Хрущев стучал своим башмаком на Генассамблее ООН", – гласит публикация.

В свою очередь, глава Америки Барак Обама должен приложить все усилия, чтобы наладить поставки гумконвоя в Сирию, ведь от политических перипетий страдают ни в чем не повинные жители Алеппо, подвергшиеся бомбардировке.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно воздушному обстрелу подверглась колонна грузовиков, которая доставляла помощь от Красного Полумесяца и ООН на территорию Сирии. Эксперты уверены, что это дело рук российской авиации. 
URA-Inform
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