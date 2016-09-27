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26 сентября 16, 12:19
Новое мощное землетрясение в Японии
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В ночь на понедельник, 26 сентября, на юге Японии произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составляла 5,7 баллов. Как сообщает национальное метеорологическое управление, эпицентр землетрясения находился в районе островов Амами в префектуре Кагосима, а его очаг залегал на глубине 40 километров.

В то же время местные метеорологи объявили угрозу цунами, но уже через несколько минут предупреждение было снято. При этом, по информации японских СМИ, за несколько секунд до подземного толчка сработала специальная система оповещения, введенная в Японии после удара стихии 2011 года.

Таким образом все жители страны получили на свои мобильные телефоны уведомление, которое сопровождается громким сигналом, даже если устройство переведено в беззвучный режим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители Киева, примерно в два часа ночи, получили малый отголосок землетрясения, которое произошло в Румынии, магнитуда которого составила 5,6 балла.
URA-Inform
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