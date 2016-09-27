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26 сентября 16, 14:30
На Алеппо сбрасывают с воздуха все что угодно
Алеппо
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Сирийские и российские военные самолеты сбрасывают на осажденный Алеппо напалм, фосфорные бомбы и бомбы, прозванные "разрушителями бункеров", после чего президент Асад готовит финальную наземную наступательную операцию для захвата города.

Сирийские и российские военные самолеты сбрасывают на осажденный Алеппо напалм, фосфорные бомбы и бомбы, прозванные "разрушителями бункеров", после чего президент Асад готовит финальную наземную наступательную операцию для захвата города, пишет The Times. "Мировые лидеры осудили российскую тактику, назвав ее варварством, но в воскресенье авианалеты продолжались, кассетные бомбы падали волна за волной", - сообщает журналист Том Кохлен.

Бойцы повстанцев также сказали, что по ним наносились удары спорным термобарическим оружием типа гигантского огнемета "ТОС-1А", пишет газета.

Полпреды Великобритании, Франции и США ушли с заседания Совбеза ООН, протестуя против нового наступления Асада.

"Однако остается неясным, как Запад мог бы приструнить российские и сирийские силы", - отмечает автор.

По мнению аналитиков, сирийский режим не в силах занять Алеппо, если вначале не принудит население к повиновению, вынудив его голодать. Тем не менее, тактика Москвы и Асада на прошлой неделе свидетельствует: российские военные стратеги считают, что цель достижима с помощью грубой силы.

Американский эксперт Джошуа Лендис полагает, что Алеппо падет и российские воздушные силы сыграют решающую роль. "Российские бомбы разрушат восточный Алеппо и перебьют всех, если только ООН не поможет гражданским лицам эвакуироваться", - сказал он.

Со своей стороны, представитель повстанческой бригады "Фастаким" Закариа Малахифджи заявил: "Воля повстанцев крепка, они настроены очень решительно, и это хорошо, у них хватит оружия, чтобы продержаться".

Корреспондент отмечает, что в пятницу была разбомблена одна из двух насосных станций, снабжающих Алеппо. "Позднее повстанцы в отместку перерезали водоснабжение районов, удерживаемых правительством, а также обстреляли их из так называемых "адских пушек" - огромных самодельных минометов", - сообщает автор.

"Здесь никто не верит, что Алеппо может пасть: мы верим повстанцам, мы настроены оптимистично, если будет на то воля Аллаха. Но гуманитарная ситуация совершенно трагическая. После обстрелов не остается ничего и никого", - сказал житель Алеппо Шариф Дамалхи.

Inopressa
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