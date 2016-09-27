Путин жаждет победы в Сирии, любой кровью

В субботу Россию обвинили в применении в Алеппо тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", которая "лишь на одну ступень слабее ядерного оружия". Российские военные стратеги планируют взять оплот сепаратистов "грубой силой" - мировые лидеры и генсек ООН осудили "варварство". Россия не удовлетворила свои амбиции супердержавы за счет сирийской авантюры, пишут СМИ.

"Министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также руководитель внешней политики ЕС обвинили Россию в нарушении и так уже прерванного перемирия в Сирии", - сообщает The Financial Times. Помощь Асаду при нанесении новых ударов "нагло противоречит заявлениям России, что она поддерживает дипломатическое урегулирование", передают журналисты.

Новое наступление было осуществлено после череды встреч в Нью-Йорке по сирийскому кризису, на которых не удалось спасти сделку, достигнутую при посредничестве США и России.

"Сирийские войска под российским прикрытием с воздуха продвинулись вперед на восточных подступах к Алеппо в субботу. Это наступление США и ЕС осудили, назвав "ужасающим", - сообщают авторы. - Боевые самолеты почти беспрерывно бомбили контролируемые повстанцами районы три дня подряд". ООН заявила, что боевые действия в Алеппо отрезали от водопровода целый город с 2 млн жителей.

Россия и Иран, сторонники Асада, помогают ему взять Алеппо, контроль над которым поделен между повстанцами и правительственными силами, - это стало бы важной стратегической и политической победой режима. Если наступление продолжится с прежней свирепостью, это будет одно из самых страшных сражений войны, которая уже унесла более 300 тыс. жизней.

"Последнее наступление, по-видимому, показывает, что Москва не заинтересована в оживлении мирного договора", - говорится в статье.

Видеоматериалы из Алеппо показывают, как после бомбардировок люди пытаются выкопать выживших из-под обломков, как целые улицы лежат в руинах. Медики, остающиеся в городе, молят о помощи, посылая фотографии больниц, переполненных ранеными; окровавленные люди лежат в коридорах; раненых детей приходится обрабатывать прямо на полу, передает издание.

Находясь под впечатлением самых ожесточенных за последние месяцы боев в Сирии, главы МИД США, Франции и Великобритании вместе с Германией, Италией и ЕС увеличили давление на Россию, пишет Пауль-Антон Крюгер в Sueddeutsche Zeitung. В совместном обращении они потребовали от Москвы "доказать, что она хочет и может предпринять радикальные шаги и дипломатические усилия для спасения режима прекращения огня в Сирии", и отметили, что "их терпение в отношении продолжающейся неспособности или нежелания России соблюдать свои обязательства не безгранично". Тем не менее, какие-либо конкретные последствия названы не были.

В результате авиаударов режима Башара Асада и российских бомбардировщиков в Алеппо и окрестностях, по данным местных врачей, погибли более 210 человек. Генсек ООН Пан Ги Мун призвал все стороны конфликта "положить конец ночному кошмару" и назвал происходящее в Алеппо "варварством", передает корреспондент.

Таким образом, выработанное две недели назад соглашение о режиме прекращения огня провалилось.

Сирийские и российские военные самолеты сбрасывают на осажденный Алеппо напалм, фосфорные бомбы и бомбы, прозванные "разрушителями бункеров", после чего президент Асад готовит финальную наземную наступательную операцию для захвата города, пишет The Times. Мировые лидеры осудили российскую тактику, назвав ее варварством, но в воскресенье авианалеты продолжались.

Бойцы повстанцев также сказали, что по ним наносились удары спорным термобарическим оружием типа гигантского огнемета "ТОС-1А", пишет газета.

Полпреды Великобритании, Франции и США ушли с заседания Совбеза ООН, протестуя против нового наступления Асада. "Однако остается неясным, как Запад мог бы приструнить российские и сирийские силы", - отмечает автор.

По мнению аналитиков, сирийский режим не в силах занять Алеппо, если вначале не принудит население к повиновению, вынудив его голодать. Тем не менее, тактика Москвы и Асада на прошлой неделе свидетельствует: российские военные стратеги считают, что цель достижима с помощью грубой силы.

Со своей стороны, представитель повстанческой бригады "Фастаким" Закариа Малахифджи заявил: "Воля повстанцев крепка, они настроены очень решительно, и это хорошо, у них хватит оружия, чтобы продержаться".

"Здесь никто не верит, что Алеппо может пасть: мы верим повстанцам, мы настроены оптимистично, если будет на то воля Аллаха. Но гуманитарная ситуация совершенно трагическая. После обстрелов не остается ничего и никого", - сказал житель Алеппо Шариф Дамалхи.

"Россию обвинили в применении оружия, способного генерировать огромный огненный шар на протяженных участках в Алеппо", - пишут журналисты The Sunday Times. "Пусковую систему "ТОС-1А" прозвали "Солнцепек". Она запускает залпом 24 ракеты, которые производят химические взрывы, призванные уничтожить весь кислород в зоне поражения", - говорится в статье.

В субботу вечером западные дипломаты сказали, что "в достаточной мере уверены" в том, что эта ракетная установка действовала в Алеппо. "Мы выясняем, применяла ли российская сторона вооружения, которых мы раньше не видели, типа "ТОС-1А". По сути, это огромный огнемет, - сказал неназванный западный дипломат. - Он лишь на одну ступень слабее ядерного оружия".

Прекращение огня сорвалось после атаки на гуманитарный конвой ООН. Несколькими днями ранее США признали, что при их авианалете погибли сирийские военные. "Вашингтон обвинил Москву в инциденте с конвоем, но Россия категорично оспорила обвинения", - напоминает издание.

"Теперь есть элемент ясности. Среди всех ударов, которые мы видели, удар по конвою ООН был самым четким на данный момент признаком причастности российской стороны", - сказал, со своей стороны, западный дипломат.

"На фото, опубликованных в начале месяца, запечатлен предполагаемый "ТОС-1А", обстреливающий предместья Алеппо", - утверждают корреспонденты.

Отставной американский артиллерист сказал в интервью изданию: "Если россияне применяют это оружие, это, возможно, является военным преступлением. "ТОС-1А" - разрушительное оружие, наносящее удары без разбора".

"Оно буквально высасывает из людей жизнь: у них перестают работать легкие. Его неуместно применять в городе и уж тем паче против гражданских лиц. Это обстоятельство подчеркивает, почему стремление к мирному соглашению с Путиным или Асадом - наивная блажь", - добавил американский источник.

"Если продемонстрировать две карты Сирии - от сентября прошлого года и от сегодняшнего дня - то можно увидеть, что линии фронта выглядят практически не изменившимися", - пишет журналист Макс Фишер в The New York Times.

"Вмешательство помогло России защитить свои интересы и закрепить фронтовые линии в Сирии. Но сотни авиаударов, десятки жертв и длящиеся месяцами переговоры не привели к заметному продвижению в интересах России: на войне сохраняется патовая ситуация, причем ключевые области находятся под контролем повстанцев", - рассуждает Фишер.

"Путину удалось добиться для Москвы гарантированного места за столом переговоров по Сирии. Но ему не удалось повлиять через Сирию на западные правительства, которые по-прежнему сторонятся его и продляют экономические санкции. И его ближневосточная авантюра не сплотила российскую общественность", - считает автор статьи.

"Путин, как представляется, надеялся, что он сможет воспользоваться ситуацией в Сирии, чтобы доказать, что Россию вновь нужно уважать как великую державу: сигнал, адресованный и западным державам, и союзникам России в бывшей советской Восточной Европе и Центральной Азии, которые поражены российским вторжением и аннексией украинской территории", - говорится в статье.

Когда Путин в прошлом году в ГА ООН предложил создать общую антитеррористическую коалицию, аналитики подозревали, что он пытался добиться крупной сделки, по условиям которой США и ЕС снимут санкции и пойдут ему на уступки по Украине в обмен на помощь в Сирии. Год спустя никто не вступил в путинскую коалицию, и подобная большая сделка не представляется вероятной, пишет Фишер.

Марк Галеотти, эксперт по России в Институте международных отношений (Прага), сказал о российских чиновниках в сферах безопасности и внешней политики: "Те, кто занят воссозданием нового Советского Союза", "видят свою страну в окружении, в осаде агрессивных и всесильных Соединенных Штатов". "Если бы нужно было охарактеризовать одним словом, я бы сказал, что "они напуганы", - сказал он.

"Этот страх отчасти основан на твердых, неумолимых фактах. Российские лидеры слишком хорошо знают, что они изолированы и что объем экономики их страны сократился, по некоторым подсчетам, ниже испанского. Меньше Испании!" - подчеркнул эксперт. Но ими также движет паранойя, затянувшаяся со времен холодной войны, считает Галеотти.

"Они считают, что Запад гораздо сильнее в стратегическом отношении и деятельнее, чем он есть на самом деле", - заметил Галеотти, добавив, что американцы имеют похожее обыкновение переоценивать российскую мощь и амбиции.

В сентябре США и Россия заключили соглашение о прекращении огня в Сирии, "которое обещало стать мерилом для пределов взаимного доверия в отношениях Вашингтона с Москвой", пишет The Wall Street Journal. "На протяжении бурной, изобиловавшей ожесточенными боями недели в Сирии стороны не смогли преодолеть недоверие и неприязнь, которые их ссорят", - считает журналист Натан Ходж.

Чиновник Госдепартамента сказал, что с пятницы Керри и его российский коллега Лавров не разговаривали, никаких встреч у них не запланировано, сообщает газета.

Ранее, в четверг, председатель Объединенного комитета начальников штабов Данфорд заявил, выступая в Сенате: "Я не считаю, что обмен разведданными с российской стороной - это хорошая идея".

"Российские военные инсайдеры между тем высмеяли предложение Керри прекратить полеты всей авиации на севере Сирии, дабы разрешить доставку гуманитарной помощи", - пишет газета.

Газета замечает: для организации совместных операций против исламистских группировок России и США пришлось бы преодолеть сильное взаимное недоверие. Обе стороны опасаются, что обмен военной информацией создает сильный риск для разведслужб.