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26 сентября 16, 15:02
Ответ Кремля на фразу США о варварстве России
Кремль,москва,
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Москва пригрозила ухудшением отношений между странами, а также усложнением процесса урегулирования в Сирии.
Москва пригрозила ухудшением отношений между странами, а также усложнением процесса урегулирования в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил, что заявления США и Великобритании в адрес России могут навредить процессу урегулирования в Сирии, а также отношениям Москвы с Вашингтоном и Лондоном, передает Интерфакс.

Напомним, накануне постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала действия России в Сирии варварством.

"Мы, отмечая в целом неприемлемость тона, риторики официальных представителей Великобритании и США, отмечая, что подобная риторика способна нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двухсторонним отношениям, в интересах высших идей урегулирования склонны к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя состоявшееся заседание Совета безопасности ООН.

Саманта Пауэр также заявляла о наступлении России и Сирии на Алеппо, а постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт призывал Россию приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Сирии.
Korrespondent
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