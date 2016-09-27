Обама на посту президента стал чаще ругаться матом

Президент США Барак Обама за время пребывания на посту стал чаще употреблять нецензурные слова, передает Vanity Fair.

В беседе с американским историком Дорис Кернс-Гудвин Обама рассказал, что люди, которые с ним знакомы, скажут, что его публичная персона не сильно отличается от частной, но есть "два исключения".

"Первое заключается в том, что в частном порядке я ругаюсь больше, чем следует. И я обнаруживаю, что ругаюсь, находясь на этом посту, больше, чем в предыдущей жизни", - рассказал хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что "к счастью" его начальник аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу и помощник по национальной безопасности Сюзан Райс сквернословят еще больше.

"Второе исключение сводится к тому, что в частном порядке я могу быть гораздо более саркастичным и резким в оценках, чем на публике", - рассказал Обама.

Американский президент также рассказал, что регулярно изливает на бумагу свои чувства в ответ на ту или иную критику, кажущуюся несправедливой: "Пишу ответ - полноценную тираду. А потом сминаю ее".

"Я вижу трагедию и комедию, боль и иронию и все остальное. Однако, в конечном счете жизнь мне кажется восхитительной", - заключил Обама.