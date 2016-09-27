Володин - это личный бесцеремонный прагматик Путина

Кто раздает команды в российской "управляемой демократии", понятно и так. "Куда менее известны люди, которые стоят за штурвалом или находятся в машинном отделении государственного корабля. Вячеслав Володин - хороший тому пример", - пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Так, последние пять лет "этот человек с острыми черными бровями, занимавший пост замглавы президентской администрации, отвечал за внутреннюю политику". Сюда входила организация выборов, а также контроль за работой Госдумы, политических партий и общественных организаций. "Люди, которые желали повлиять на тот или иной закон, обращались не напрямую к партиям или думским комитетам, а непосредственно к Володину", - подчеркивает Ханс.

В прошедшие выходные прокремлевская партия "Единая Россия" на основании рекомендации президента назначила Володина спикером новоизбранной Госдумы. "Итак, Володин лишь сменил адрес. Задачи останутся похожими", - комментирует Ханс.

Приписывать Володину какие-либо политические убеждения трудно, ведь он считается "представителем бесцеремонного прагматизма", говорится в статье. Именно под его режиссурой, напоминает автор, был ужесточен пресловутый "Закон об иностранных агентах", ограничена свобода собраний и слова и расширены полномочия органов безопасности.

Изначально в 1990 году Володин был депутатом в его родном Саратове, затем - вице-губернатором Саратовской области. В Москве же политик сначала работал на партию "Родина", которая затем вошла в состав "Единой России". С 2007 по 2010 годы Володин занимал пост зампреда Госдумы, затем на короткое время стал зампредом Правительства РФ при премьере Путине. После рокировки с Дмитрием Медведевым Путин взял Володина с собой в Кремль. "Таким образом, 52-летний Володин - пример того, что стать частью путинской властной элиты можно даже при том, что ты не работал в спецслужбах и родом не из Санкт-Петербурга", - заключает автор.