Американские СМИ за Хиллари Клинтон и против Трампа

Накануне предвыборных дебатов несколько американских газет публикуют редакционные статьи, где высказываются в поддержку Хиллари Клинтон на президентских выборах и критикуют ее соперника Дональда Трампа.

"Хиллари Клинтон - в президенты" - открыто призывает в заголовке The New York Times. По мнению издания, у г-жи Клинтон есть свой послужной список и целый ряд прагматичных идей, тогда как Трамп "не разглашает о себе и своих планах ничего конкретного, зато обещает луну с неба и сулит зарезервировать звезды по предоплате".

Лучший аргумент в пользу г-жи Клинтон - не ее несходство с Трампом, а способность решать проблемы, с которыми столкнулась Америка, считает издание. Оно выступает в поддержку кандидатуры Клинтон, основываясь на "уважении к ее интеллекту, опыту, твердости характера и храбрости, проявленных в течение почти беспрерывной деятельности на госслужбе".

Газета считает г-жу Клинтон одним из самых упорных политиков в ее поколении.

Она и ее команда составили детальные проекты на такие темы, как борьба с преступностью, деятельность полиции и межрасовые отношения, высшее образование без необходимости залезать в долги, стимулы для малого бизнеса, климатические изменения, доступный по цене интернет.

Во внешней политике "г-жа Клинтон показала себя реалистом, она полагает, что Америка не может просто запереться за океанами и стенами, а должна уверенно участвовать в глобальной политике, дабы защищать свои интересы и хранить верность своим ценностям, в том числе помогать другим избавиться от нищеты и гнета".

"Американцам, которые родились после 11 сентября, пришлось быстро повзрослеть на фоне войны и рецессии. Они заслуживают взрослого человека на посту президента. Целая жизнь, отданная решению проблем в реальном мире, обеспечила Хиллари Клинтон подходящую квалификацию для этой должности, и страна должна дать ей эту работу", - заключает издание.

Во второй редакционной статье The New York Times подробно разбирает, "Почему Дональду Трампу не следует быть президентом". По мнению издания, взгляды Трампа - это не вдумчивая политическая позиция, а опасные инстинктивные порывы и циничное потворство вкусам избирателей. Газета призывает тех, кто пока не решил, за кого голосовать, "приглядеться повнимательнее и увидеть Трампа таким, каков он есть". "Иначе им придется расхлебывать последствия того, что они вручили ключи от Белого дома человеку, который занят больше собой, чем благом нации", - говорится в статье.

Газета не верит, что Трамп - волшебник-финансист ("его послужной список изобилует банкротствами и утлыми затеями типа "Университета Трампа", деятельность которого власти расследуют после многочисленных жалоб на мошенничество").

"Трамп что-то темнит по поводу своих спорных глобальных инвестиций в России и других местах, что может спровоцировать конфликты интересов, если он станет президентом", - говорится в статье.

По мнению издания, очевидно, что сердцу Трампа милы антииммиграционные движения, движение нативистов и расистские воззрения, которые он эксплуатировал для повышения своей популярности.

"Если Трамп станет президентом, его открытые сомнения в ценности НАТО сделаются крупной проблемой в сферах дипломатии и безопасности, как и его постоянная критика торговых соглашений и отношений с Китаем", - говорится в статье.

"Выражая восхищение российским президентом Путиным, Трамп намекает на то, что смирится с его диктаторскими злоупотреблениями в отношении критиков и диссидентов, некоторые из которых были убиты, а также с жестокими гонениями Путина на прессу. Еще хуже, что Трамп призвал Россию вмешаться в президентскую кампанию путем взлома электронной почти экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Избирателям следует задуматься, каких соглашений может добиться Путин, если его почитатель Трамп завоюет место в Белом доме", - говорится в статье.

Газета также не верит, что Трамп будет способствовать переменам, которых жаждут избиратели. Например, "затеять серию торговых войн - это рецепт рецессии, а не создания новых рабочих мест в Америке".

"Избиратели, которых привлекает кипучая личность Трампа, должны призадуматься и обратить внимание на те самые свойства, которыми он выделяется в качестве дерзко-оригинального политика: пустые угрозы, жестокие насмешки над соперниками, пренебрежительные высказывания о женщинах, ложь, грубые обобщения касательно народов и религий. Наши президенты - образец для подражания для целых поколений наших детей. Хотим ли мы, чтобы они брали пример с такого человека?" - вопрошает газета.

"Не стоит даже проводить дебаты о том, что Дональд Трамп не годен в президенты" - замечает в заголовке статьи The Washington Post. По мнению газеты, даже если на предвыборных дебатах Трамп проявит хладнокровие, проведет уважительную дискуссию и воздержится от подстрекательских или откровенно лживых заявлений, это не аннулирует те многочисленные случаи, когда он "выступал с оскорблениями, вел себя импульсивно, лгал и санкционировал насилие".

Газета не рассчитывает, что на дебатах мы увидим "реального Трампа". "Реальный Трамп предстал перед обществом с тех самых пор, как он объявил о своей кандидатуре в бессвязной филиппике, где обвинял Мексику в том, что она "отправляет" в США "насильников" в качестве нелегальных иммигрантов", - считает издание.

"Из Хиллари Клинтон получится трезвомыслящий, умный и прагматичный президент. Дональд Трамп равносилен катастрофе" - заявляет в заголовке The Los Angeles Times. По мнению издания, американские избиратели оказались перед четким выбором: либо "опытный, вдумчивый и глубоко осведомленный госслужащий", либо "обидчивый демагог, который не имеет достаточной квалификации и подходящих черт характера для того, чтобы стать президентом".

Газета перечисляет некоторые пункты программы Клинтон: рациональная реформа миграционного законодательства, поддержка права на аборты, повышение минимальной зарплаты. "За границей она укрепит традиционные альянсы Америки, продолжит усилия администрации Обамы, направленные на то, чтобы "ослабить и в итоге разгромить" "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), а также будет вести переговоры с потенциальными противниками, такими как Россия и Китай, соблюдая баланс между реализмом и защитой американских интересов", - считает издание.

По мнению газеты, прагматизм - самая сильная сторона г-жи Клинтон.

Трамп, в отличие от г-жи Клинтон, практически не имеет опыта лидерства, продолжает газета. Его невежество в сфере проблем, с которыми столкнулись США, очевидно.

"Трамп не относится к глобальным альянсам Америки всерьез, он подлещивался к российскому сильному правителю Владимиру Путину, а также пообещал вернуться к методам вотербординга и "кое-чему похуже". Его заявления, при всей их расплывчатости и определенной противоречивости, создают образ лидера с железной рукой, который действует по интуитивному порыву, а не президента, ищущего точки соприкосновения граждан в стране, расколотой по политическому признаку", - говорится в статье.

Газета признает, что у г-жи Клинтон есть серьезные недостатки, но считает, что они незначительны на фоне дефектов Трампа как кандидата в президенты.

"Американцам не следует пересиживать эти выборы дома - надо отдать голос за Клинтон в противес ее опасному сопернику-республиканцу", - заключает издание.