Свита Путина скорее терпит его, чем поддерживает

Выборы в авторитарных государствах "проводят не для того, чтобы выяснить предпочтения избирателей, а для демонстрации поддержки правящей партии или лидера", пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Кирилл Рогов по поводу состоявшихся 18 сентября выборов в Госдуму РФ, на которых, по официальных данным, за прокремлевскую партию "Единая Россия" проголосовали 54% избирателей.

Соответственно, задача лидера или правящей партии заключается не в победе над конкурентами, а в демонстрации абсолютного превосходства, которое, по словам Рогова, "является важным сигналом для недовольных граждан и элиты, призванным донести, что режим силен и никакого смысла сомневаться в его силе и поддерживать оппозицию нет". Кроме того, "это является еще и сигналом, как якобы думает большинство, в том числе для среднестатистического избирателя, чьи политические предпочтения не определены четким образом". "Подобные результаты на выборах заставляют его в очередной раз задуматься о собственном мнении и подправить его в сторону мнения, которое доминирует", - поясняет автор.

"Поэтому сегодня - в преддверии президентских выборов, героем которых вновь должен стать Владимир Путин, - властям надо было послать российскому обществу убедительный сигнал, что мол, главенствующее положение Кремля нельзя ставить под сомнение, даже несмотря на затяжной экономический кризис", - говорится в статье.

Важным и успешным элементом в стратегии Кремля для достижения этой цели стали разложение и маргинализация оппозиции. В частности, три самых видных ее представителя не смогли принять участия в выборах: "Борис Немцов полтора года назад был застрелен неподалеку от Красной площади. Алексей Навальный осужден за мошенничество, которого не было, а Михаилу Ходорковскому приходится жить в эмиграции", - пишет автор. Участие в выборах принял лишь давнишний оппозиционер Григорий Явлинский, который в последнее время отошел от политики.

Вторым элементом в стратегии Кремля, как поясняет журналист, стала демотивация избирателей: "Дата выборов была перенесена на сентябрь - время возвращения из отпусков. Государственное ТВ уделяло выборам мало внимания, и в результате на них было мобилизовано практически на четверть меньше россиян, чем во время прошлых думских выборов". Даже официальная явка в 48% на 12% меньше, чем в прошлый раз.

"Подавляющее доминирование" прокремлевской партии на выборах было достигнуто при помощи трех факторов - слабой оппозиции, апатии большей части избирателей и фальсификаций. "Но никоим образом не за счет энтузиазма сторонников Путина, - подчеркивает Рогов. - Напротив: результаты выборов указывают на феномен, о котором социологи говорят уже полгода: волна реваншистских и националистических эмоций, вызванных присоединением Крыма и войной на востоке Украины, спала, и путинское регентство скорее терпят, чем поддерживают".