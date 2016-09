Стрельба в торговом центре в Хьюстоне, есть жертвы

В торговом центре американского города Хьюстон неизвестный открыл стрельбу.

По данным одних СМИ, стрелявший обезврежен, а по другим - убит полицейскими.

Телеканал ABC сообщает, что получили ранения минимум семеро человек.

Breaking: Active shooter situation SW of Houston TX. Up to 7 people injured. Police looking for gunman, no updates. pic.twitter.com/aq2CJGsCx9

Полиция подробностей пока не сообщает.

Накануне в Балтиморе произошла стрельба, а на днях стреляли в торговом центре Барлингтона.