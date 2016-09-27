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26 сентября 16, 17:58
Экс-премьер ЛНР Цыпкалов "покончил с собой" в камере
ЛНР
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Геннадий Цыпкалов, экс-премьер Луганской народной республики, арестованный по обвинению в участии в заговоре против лидера ЛНР Игоря Плотницкого, по заявлению властей, повесился в тюрьме.

43-летний Геннадий Цыпкалов, бывший премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики, арестованный по обвинению в участии в заговоре против лидера ЛНР Игоря Плотницкого, по заявлению властей, повесился в тюрьме, сообщает Джек Лош в The Times.

"Смерть Цыпкалова вызвала ужас во всем Луганске, где не все приняли официальную версию ее причины", - говорится в статье.


"Все потрясены этим, - на условиях анонимности сказал The Times один инсайдер. - "Переворот" был просто охотой на ведьм, предлогом для чистки оппозиции. Цыпкалов не боялся ни Бога, ни черта. Самоубийство совершенно не в его характере".

Inopressa
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