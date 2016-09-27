Стали известны подробности наркозависимости Гитлера

Немецкий писатель Норман Олер заявил, что Адольф Гитлер был наркоманом. Его новая книга The Total Rush рассказывает об употреблении фюрером и его приближенными различного вида наркотиков - кокаина, героина, метамфетамина и морфина.

По мнению автора, вторжение фашистской Германии во Францию было обусловлено именно действием наркотических препаратов.

Метамфетамин или первитин в свое время был разработан именно немецкой фирмой Temmler Werke. Впоследствии его начали широко применять, как стимулятор. Употребляли его люди самых различных профессий, начиная от секретарей, и заканчивая актерами.





Кроме того первитин стал одним из ингредиентов кондитерских изделий, и в том числе шоколада. "Улучшенный" шоколад фирма-производитель рекомендовала употреблять женщинам перед уборкой по дому, чтобы сделать все в кратчайшие сроки.





Среди потребителей первитина были также солдаты немецкой армии. По распространенному на тот момент мнению в медицинских кругах, вещество являлось хорошим средством от истощения. А поскольку солдаты страдали им довольно часто, то каждому бойцу было предписано принимать по одной таблетке препарата в день, и по три-четыре на ночь.





Как утверждает автор, именно действие перветина в результате сделало возможным захват Франции.





Что касается Гитлера, то он принимал куда более высокие дозы наркотических препаратов, и к концу своей жизни, по мнению автора, был законченным наркоманом. Помимо кокаина он также употреблял препарат Eukodal или оксикодон, который имеет обезболивающий эффект и вызывает сильную эйфорию.





Как сообщал Корреспондент.net, в Польше в орденсбургском учебном лагере археологи нашли капсулу времени, оставленную нацистами более 80 лет назад.



