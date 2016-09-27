Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.84
RUB
0.40
EUR
29.39
USD
26.16
RUB
0.41
Новости
Мир
26 сентября 16, 18:00
Стали известны подробности наркозависимости Гитлера
Гитлер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В новой книге Нормана Олера рассказывается об употреблении фюрером героина, кокаина и других наркотиков.
В новой книге Нормана Олера рассказывается об употреблении фюрером героина, кокаина и других наркотиков.

Немецкий писатель Норман Олер заявил, что Адольф Гитлер был наркоманом. Его новая книга The Total Rush рассказывает об употреблении фюрером и его приближенными различного вида наркотиков - кокаина, героина, метамфетамина и морфина.

По мнению автора, вторжение фашистской Германии во Францию было обусловлено именно действием наркотических препаратов.

Метамфетамин или первитин в свое время был разработан именно немецкой фирмой Temmler Werke. Впоследствии его начали широко применять, как стимулятор. Употребляли его люди самых различных профессий, начиная от секретарей, и заканчивая актерами.

Кроме того первитин стал одним из ингредиентов кондитерских изделий, и в том числе шоколада. "Улучшенный" шоколад фирма-производитель рекомендовала употреблять женщинам перед уборкой по дому, чтобы сделать все в кратчайшие сроки.

Среди потребителей первитина были также солдаты немецкой армии. По распространенному на тот момент мнению в медицинских кругах, вещество являлось хорошим средством от истощения. А поскольку солдаты страдали им довольно часто, то каждому бойцу было предписано принимать по одной таблетке препарата в день, и по три-четыре на ночь.

Как утверждает автор, именно действие перветина в результате сделало возможным захват Франции.

Что касается Гитлера, то он принимал куда более высокие дозы наркотических препаратов, и к концу своей жизни, по мнению автора, был законченным наркоманом. Помимо кокаина он также употреблял препарат Eukodal или оксикодон, который имеет обезболивающий эффект и вызывает сильную эйфорию.

Как сообщал Корреспондент.net, в Польше в орденсбургском учебном лагере археологи нашли капсулу времени, оставленную нацистами более 80 лет назад.
Korrespondent
Ещё по теме:
Портреты родителей Гитлера пустят с молотка
Прибалтика до сих пор восхищается и славит Гитлера
"При Гитлере не все было плохо": такие итоги соцопроса
Скончался последний телохранитель Гитлера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Знаменитый предсказатель назвал имя будущего президента США
noimage10 мифов о выживании, которые могут стоить жизни
noimageНацисты захватили Францию благодаря метамфетамину
noimageВо Франции пенсионер открыл стрельбу в супермаркете
noimageБомбардировщики РФ пролетели вблизи лайнера в Исландии
Лента новостей
Загрузка...