Путин сажает своих сепаратистов, но приветствует иностранных

"Россия может сажать в тюрьму собственных сепаратистов, но это не помешало номинально независимой российской организации в воскресенье встретить хлебом и солью причудливую международную группу движений за независимость, в том числе, как ни странно, четыре из США", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.

"Официальное название получившего государственный грант собрания, проходившего с видом на Кремль, гласило: "Диалог наций". Его цель была заявлена как подтверждение права народов на самоопределение при одновременной демонизации глобализации", - говорится в статье.

"Неофициальной целью, как представляется, была поддержка групп, какими бы они ни были маргинальными, которые могли бы способствовать расшатыванию западных государств", - считает автор.

"Мы собрались со всего света, чтобы обсудить принцип и будущее самоопределения, что радикально противоречит глобальному решению вопроса народов мира, - заявил на конференции Нейт Смит, 36-летний исполнитель музыки кантри и консультант по информационным технологиям, представлявший группу "Техасское националистическое движение". - Как и народы Каталонии, Ирландии, Пуэрто-Рико и многие другие народы, представленные на этой конференции, мы верим, что лучше всего управлять Техасом может техасский народ".

"Не было приглашено ни одной российской сепаратистской организации, но присутствовали многочисленные представители маленьких государств, вовлеченных в замороженные конфликты, которые Россия поддерживает на своих границах, чтобы не допустить полного схождения таких государств, как Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан и Армения, с ее орбиты", - говорится в статье.

Смит назвал свою организацию плодом десятилетней работы и отверг идею о том, что его появление на конференции может быть представлено как поддержка антиамериканской пропаганды России, отмечает автор.

Луис Дж. Маринелли, ратующий за отделение Калифорнии от США, как и многие участники, заявил, что его восхищает то, что полностью оплаченная поездка в Москву дала ему возможность появиться перед камерами, чего он редко добивается дома, пишет издание.

Представители и Техаса, и Калифорнии заявили, что они возлагают большие надежды в плане поддержки на президентские выборы в ноябре. "Люди просто должны услышать, что Дональд Трамп избран, и они нас поддержат", - заявил Маринелли.