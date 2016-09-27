Бомбардировщики РФ пролетели вблизи лайнера в Исландии

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М пролетели в опасной близости от исландского пассажирского самолета в воздушном пространстве Исландии. Об этом рассказал пилот лайнера, передает Morgunbladid.

Отмечается, что транспондеры российских самолетов были выключены.

Как пишет Local, когда бомбардировщики находились на расстоянии 88 километров от исландского самолета, центр управления полетами Исландии предупредил командира лайнера об их приближении.

Вместе с тем сам пилот заявил, что видел российские бомбардировщики из окна самолета. По его словам, они находились приблизительно в двух километрах от лайнера.

В посольстве России в Исландии заявили, что бомбардировщики не представляли никакой опасности для самолета.

"Это пропаганда для того, чтобы показать, что российские самолеты летают без устройств, определяющих их местоположение, хотя самолеты НАТО делают точно так же", - сказал дипломат Алексей Шадский.