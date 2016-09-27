Во Франции пенсионер открыл стрельбу в супермаркете

В одном из супермаркетов парижского пригорода Ивлин неизвестный открыл стрельбу, в результате которой кассир и один из покупателей получили тяжелые огнестрельные ранения, пишет в понедельник, 26 сентября, Укринформ.

По словам свидетелей, мужчине, устроившему стрельбу в супермаркете Порт Марли, на вид 70 лет. Перед тем, как покинуть место ЧП, он тяжело ранил 46-летнюю кассиршу и посетителя магазина. Раненых доставили в госпиталь.





Полиция объявила операцию Перехват, район происшествия оцепили по периметру. Оружие правонарушителя найдено, поиски злоумышленника продолжаются.

Как сообщал Корреспондент.net, в торговом центре США произошла стрельба.



