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26 сентября 16, 18:47
Во Франции пенсионер открыл стрельбу в супермаркете
полиция франция
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Тяжело ранены два человека.
Тяжело ранены два человека.

В одном из супермаркетов парижского пригорода Ивлин неизвестный открыл стрельбу, в результате которой кассир и один из покупателей получили тяжелые огнестрельные ранения, пишет в понедельник, 26 сентября, Укринформ. 

По словам свидетелей, мужчине, устроившему стрельбу в супермаркете Порт Марли, на вид 70 лет. Перед тем, как покинуть место ЧП, он тяжело ранил 46-летнюю кассиршу и посетителя магазина. Раненых доставили в госпиталь.

Полиция объявила операцию Перехват, район происшествия оцепили по периметру. Оружие правонарушителя найдено, поиски злоумышленника продолжаются.
Как сообщал Корреспондент.net, в торговом центре США произошла стрельба. 
Korrespondent
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