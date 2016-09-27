Нацисты захватили Францию благодаря метамфетамину

Фашистская Германия успешно захватила Францию благодаря употреблению наркотиков. Об этом рассказал немецкий писатель Норман Олер в интервью с изданием The Guardian, передают Нескучные новости.





Олер является автором книги The Total Rush, рассказывающей об употреблении кокаина, героина, морфина и метамфетамина нацистами, включая Гитлера.









Немецкая армия захватила Францию за считанные недели. Фото: russian7.ru.







Метамфетамин или первитин был разработан фармацевтами немецкой фирмы Temmler Werke. Он стал широко использоваться в качестве стимулятора, и его применяли люди различных профессий, от секретарей до актеров. Первитин также стал ингредиентом кондитерских изделий.





Фирма, производящая шоколад с добавлением наркотика, рекомендовала женщинам употреблять его перед работой по дому, чтобы сделать все дела в кратчайшие сроки.





Армия также была активным потребителем метамфетамина. Врачи считали, что первитин был отличным средством от истощения, которым часто страдали солдаты. Во время вторжения во Францию бойцы Вермахта принимали по одной таблетке препарата в день, а также по три-четыре на ночь. По мнению автора книги, именно благодаря первитину стал возможным захват Франции.





Гитлер также употреблял наркотики. Когда он заболел в 1941 году, его личный врач Теодор Гилберт Морелль начал давать ему препарат Eukodal или оксикодон. Это вещество вызывает сильную эйфорию и обладает обезболивающим эффектом.





Позднее Гитлер начал получать по две инъекции в день, а также сочетать оксикодон с высокими дозами кокаина, который был изначально предписан из-за боли в ушах. В последние дни своей жизни глава нацистов был, по мнению Олера, законченным наркоманом.







